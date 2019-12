AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-07 08:24:43

Nye informationer viser AMD Radeon VII begrænses i antal ved release - lige over 100 enheder til hele Storbritannien, 20 til Spanien og Frankrig

Det er ikke første gang vi hører om antallet, men nu ser det ud tal mere håndgribelige tal er kommet frem.

7 februar 2019 er officiel lanceringsdato for AMD’s nye grafikkorts flagskib, og Tweak.dk har naturligvis en test klar til jer, når vi officielt må release testen af Radeon VII.



AMD Radeon VII bliver producentens nye flagskib, men også AMD’s første grafikkort, der er designet med en helt ny 7nm GPU teknologi.



Selvom Radeon VII skal bringe AMD tilbage til high-end entusiast segmentet, har de alligevel valgt at begrænse sample puljen med produkter. Nye tal viser kun nøje udvalgte profiler og medier har fået fremsendt Radeon VII pressesamples, og heriblandt finder vi altså danske Tweak.dk. Så altså en kæmpe fjer i hatten til redaktionen.



Rapporten fremvist hos Videocardz viser lige over 100 enheder til hele Storbritannien, 20 til Spanien og Frankrig hhv. Her nævnes ikke de nordiske lande, men vi kan som sagt noterer os for en sample i Danmark grundet gode kontakter hos AMD.



TweakTown melder sig også på banen med informationer om, at AMD har begrænset antallet af Radeon VII ved lancering til butikshylderne, og her er 5000 nævnt.



Via Gibbo hos OCUK, har via deres forum omtalt de forudser 70 AMD Radeon VII lander på deres hylder, som ifølge OCUK, er knap halvdelen af det samlet antal allokeret til forhandlere i Storbritannien.



Som medier kan vi være tilfreds med vores presse sample af Radeon VII, og vi serf rem til at kunne fremvise en dansk test senere på dagen.



Kilde & Billeder

wccftech, videocardz