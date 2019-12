AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-21 10:03:08

Nyt NVIDIA GeForce GT 1030 ankommer i maj

NVIDIA planlægger endnu et release af grafikkort baseret på Volta I Q3 2017, men forud for denne lancering kommer et GeForce GT 1030, som længe har været omtalte i medierne. Altså et low-end grafikkort, som forventes at skulle tage kampen op med Radeon RX 550 fra AMD.



NVIDIA GeForce GT 1030 er bygget på en ny GP108 silicon og en 14nm process node I Pascal regi. Det vil sige 512 CUDA Cores sammen med 2GB GDDR5 via en 128 bits interface, som I følge NVIDIA er fuldt ud kompetent til at tage kampen mod Radeon RX 550, som vi sjovt nok ikke har set nogle nævneværdige benchmarks på.

GeForce GT 1030 benytter sig logisk nok af et PCI-Express slot, hvilket basalt set betyder der ikke er brug for yderlige power connectors som vi ser det på high-end grafikkort. Her til lanceres GeForce GT 1030 grafikkortet i forskellige modeller som low profile samt et fanless design for at kunne komme i betragtning til office-baseret computere eller andre computere, som ikke stiller andre krav end den fysiske størrelse m.v.



På GeForce GT 1030 bliver der tilbudt tilslutningsporte i form af HDMI 2.0b og DisplayPort 1.4a.



Der er ingen informationer om priser, men et forventet release er i maj 2017.



Credit: NVIDIA.