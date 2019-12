AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-23 09:22:16

Nyt NVIDIA TITAN Volta spottet

Med Computex 2017 lige rundt om hjørnet, vælter rygterne frem fra alle hjørner af nettet, og nu er der stødt et nyt til, som meget vel kunne være et nyt NVIDIA flagskib. Denne gang forlyder det, at et nyt NVIDIA TITAN Volta grafikkort spottet

Ud af det blå, popper der nu et potentielt nyt NVIDIA grafikkort, og mange medier peger i retning af et nyt NVIDIA TITAN meget vel kunne være afbilledet.

Grafikkortet på billederne, tyder på, at være bygget med NVLink connectors, som vi også ser på Tesla P100, men modsat et P100, så er omtalte power connectors placeret anderledes.

Derfor er tvivlsspørgsmålet stadig rødglødende, og det kunne være et modificeret TITAN eller rent faktisk et nyt TITAN grafikkort.

Ligeledes er det stadig uvist, hvor billederne stammer fra på trods af en forumspost på Overclock.net antyder det kommer fra en intern NVIDIA kilde.

Men billederne kunne meget vel indikere et nyt NVIDIA TITAN Volta baseret grafikkort, som byder på NVLink og ikke forventet SLI, og uvisheden omkring GV100 og GV102, er stadig kun gætterier.

Hvad tror I selv omkring disse tidlige rygter ?

Credit: Reddit via Overclock.net