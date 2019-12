AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-14 08:24:36

Officiel NVIDIA video teaser for deres kommende GeForce RTX 2080

Forud for ”GeForce Gaming Celebration” eventet, har NVIDIA frigivet en lidt anderledes teaser, som har løftet lidt af sløret for deres nye grafikkort markedet higer efter at få fingrene i.

Meget peger i retning af modelnavnet ikke præges med 11xx men derimod 20xx, samt at NVIDIA skifter GTX ud med RTX.



Videoen viser skjoldet på køleren, og delvist en lille snas af siden, hvor grafikkortets heatsink slutter, og så ender videoen med et sløret billede af backplaten.



GeForce Gaming Celebration afholdes i næste uge i Cologne, hvor vi forventer NVIDIA præsenterer deres nye super grafikkort.





Image credit: NVIDIA