PUBLISHED : 2018-02-27 19:40:48

Over tre millioner GPU’er solgt til cryptocurrency miners i 2017

Nyt tal viser, at over tre millioner GPU’er blev solgt til cryptocurrency miners i 2017, men at salget til PC gaming stadig er altoverskyggende faktor for salg af grafikkort i 2017.

Rapporten er udfærdiget af Jon Peddie Research, og viser et samlet økonomisk tal på $776 millioner for 2017, som skulle være genereret fra salg af grafikkort til krypto mining. Samme rapport løfter ligeledes sløret for hovedparten af omsætningen gik til salg af AMD baseret grafikkort.



Dr. Jon Peddie, President of Jon Peddie research forklarer:



“Gaming has been and will continue to be the primary driver for GPU sales, augmented by the demand from cryptocurrency miners.”



AMD havde en positiv fremgang på 8.08% quarter-to-quarter. Hvor Intels faldt til -1.98% mod sidste kvartal i 2017, og NVIDIA en nedgang på -6.00%.



Det generelle PC-marked fik en mindre stigning på 5.93% quarter-to-quarter, men modsat en fald på -0.15% year-to-year.



Det er tydeligt cryptocurrency miners havde markant indflydelse på salget af grafikkort gennem 2017, og vi følger med spænding udviklingen gennem 2018, hvor bl.a. NVIDIA ventes at release deres Turning grafikkort, som skulle være henvendt til netop cryptocurrency miners.