AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-18 11:22:20

PNY har afsløret alle specifikationer for kommende GeForce RTX series ved en fejl

Hele paletten af RTX 20xx grafikkort er ved at være afsløret, og vi mangler bare den komplette afsløring af specifikationerne fra NVIDIA. Her kunne det meget vel tænkes PNY ”have spilled the beans”

I præsentationen af deres XLR8 Gaming series med RTX 2080 Ti og RTX 2080, som de nye flagskibe, har PNY vedlagt alle specifikationerne, og dermed taget lidt af overraskelsen for NVIDIA.

Ud over vi på nuværende tidspunkt kender produktnavne RTX 20XX samt en TI version, så bliver de nye high-end grafikkort bygget på en Turing GPU arkitektur på en helt ny RTX platform.



De nye GeForce RTX GPU’er, bliver ifølge NVIDIA i stand til at tilbyde 6x den performance vi kender fra nuværende high-end grafikkort og med fokus på strømeffektivitet.



”GeForce RTX 2080 Ti will be light years ahead of other cards, delivering truly unique real-time ray-tracing technologies for cutting-edge, hyper-realistic graphics, and will brings the power of AI to games”



PNY’s GeForce RTX 2080Ti Overclocked XLR8 Edition er fabriksoverclocket til med en core clock på 1350Mhz og en Turbo boost på 1545Mhz. Som med resten af RTX 2080Ti grafikkortene, er PNY’s version også bestykket med 11GB vRAM, NVLink 2-way, understøtter op til 7680×4320 @ 60Hz, og klargjort Virtual Reality Ready, hvoraf sidstnævnte stiller krav om 2 stk. 8 pins power connectors.



Her er alle key features listet på PNY GeForce RTX 2080Ti Overclocked XLR8 Edition:



Real-Time Ray Tracing

NVIDIA GeForce Experience

NVIDIA Ansel

NVIDIA Highlights

NVIDIA G-SYNC Compatible

Game Ready Drivers

Microsoft DirectX 12 API, Vulkan API, OpenGL 4/5

DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b

Designed for USB Type-C and VirtualLink

HDCP 2.2

NVIDIA GPU Boost



Her er ALLE specifikationer på kommende GPU: