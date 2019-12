AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-27 19:41:47

PREVIEW: AMD Vega Frontier Edition vs. NVIDIA Titan Xp

PCWorld har fået mulighed for at lave et preview af AMD Vega Frontier Edition, og resultatet viser bestemt en gange potent Vega GPU sat op imod Titan Xp. GTX 1080 og GTX 1080Ti

Mens vi venter på konsumer varianten af den kommende Vega GPU, så har AMD frigivet deres Radeon Vega Frontier Edition til en pris på små 1000 dollar, som ligeledes er designet med en Vega GPU. Dette kort, er som de fleste sikkert ved, udviklet med henblik på det professionelle segment. Nu melder PCWorld sig på banen, men en direkte sammenligning mellem nuværende NVIDIA Titan Xp og føromtalte Radeon Vega Frontier Edition, og spørgsmålet er så, hvem den nye sherif i byen er.



Radeon Vega Frontier Edition byder op til dans med 64 Compute Units (CUs) og 4096 Stream Processors. Hertil kommer 16GB of HBM2 RAM, der er i stand til at smide en båndbredde på 480GB/s. af sig.

Specifikationerne fra AMD viser også et Radeon Vega Frontier Edition grafikkort, der bestemt ikke mangler overskud:



Vega FE peaks at 25 TFLOPs of half precision FP16 compute performance, and 12.5 TFLOPs of single precision FP32 compute performance.



Altså en skridt foran Nvidia Titan Xp som udgangspunkt.



Som sagt er AMD Vega Frontier Edition prissat til $999, som også er billigere end Titan Xp ved lanceringen.



PCWorld har altså et preview klar, og begge grafikkort er testet i blandt andet Catia, Creo, SolidWorks og Cinebench. Previewet viser en Vega GPU, der fint holder stand mod high-end grafikkortet, Titan Xp i spil, på trods af AMD Vega Frontier Edition ikke er designet med henblik på afvikling af spil. Det lidt ”ældre” 1080 får kamp til stregen, men et lille overtag går til Ti versionen af 1080.



Læs resten af AMD Vega Frontier Edition Preview HER