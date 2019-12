AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-18

Palit fremviser GTX 1080 Ti GameRock grafikkort med 4 fans monteret

Super grafikkortet i form af GTX 1080 Ti fra NVIDIA, sender på markedet i hobetal, og nu melder Palit sig på banen med deres nye GTX 1080 Ti GameRock og GameRock Premium Edition.

Palit kender de fleste måske allerede fra gamle dage, eller deres populære JetStream serie af grafikkort, og nyeste medlemmer af 1080 Ti familien, er udstyret med ikke mindre end 4 fans til trods for det visuelle kun afspejler 2 fans på grafikkortene.



Der gemmer sig rent faktisk 2 lag af fans, som planen er skal komplimentere hinanden for optimal performance for at holde deres nye grafikkort køling.



Bagsiden af medaljen er så bare den fysiske størrelse på GTX 1080 Ti GameRock og GameRock Premium Edition, der grundet brugen af 4 fans, nu optager 2 et halvt slot på bundkortet, som bestemt er vigtigt at have i baghovedet inden du handler.



Begge GameRock grafikkort kræver ligledes 2x 8 pins PCIe power connectors. Palit har også plads til en omgang RGB LED lighting, og så er begge kort bygget med en dual BIOS, som kan styres via en built-in switch.



Palit inkluderer også deres ThunderMaster Utility software, hvis basale mål er indstille kortet efter dine personline preference, når det handler om fans og clock frekvens profiler som Gaming, OC, og Silence modes m.v.



Vælger du Gaming mode øges clock frekvensen på Palit GameRock fra 1505 MHz til 1620 MHz boost.

På Premium edition hæves den en tand mere fra 1556 MHz til 1670 MHz i boost mode.

OC-profiler tager den skridtet videre fra 1518 / 1594 MHz standard til 1632 / 1708 MHz i boost mode på GameRock og GameRock Premium hhv.



Ens for alle er brugen af 11 GB RAM og en clock speed på 5500 MHz. Af tilslutninger finder vi DVI, HDMI 2.0 samt en trio af DisplayPort 1.4 inputs.



Prismæssigt rammer vi en forventet pris over 800 USD for omtalte grafikkort, men hverken releasedato eller officielle priser er bekræftet pt.

Credit: Palit