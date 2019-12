AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-10 19:43:05

Palit præsenterer deres nye GTX 1080 Ti JetStream grafikkort

En gammel kending melder sig på banen med deres versioner af det nye GTX 1080 Ti. Der er tale om Palit, som mange af jer sikkert kender tilbage til deres gamle Ti 4200 grafikkort.

Skærmkort, videokort, grafikkort, GFX, graphics Card, kært barn har mange navne, og denne tid pumpes markedet fyldt med nye grafikkort. Nu er turen kommet til Palit, en gammel klassiker, som har været en del af gamet i mange år. Palit melder sig nu på banen med deres version af Nvidia GTX 1080 Ti grafikkortet, som denne gang kommer i 2 forskellige udgaver i deres Palit GTX 1080 Ti JetStream serie.



Begge designet med deres JetStream køler, som fylder 2 et halvt slot på bundkortet, og benytter sig af et dual fan setup og ligeledes monteret med en backplate, og et design rent visuelt i ret kedelig grå metal-look.



PCB’et er custom made af Palit selv, som blandt andet omfatter brugen af 2x 8 pins PCIe power konnektors samt en double BIOS switch.



Af tilslutningsmuligheder finder vi 3x DisplayPort, 1x HDMI og en Dual-Link DVI port.

Tiden tro, finder vi også en gang RGB farvelade på GTX 1080 Ti JetStream grafikkortet, som via producentens egen software, kan styres og konfigureres næsten som fantasien giver spillerum til.

Som vi kender det fra konkurrenternes side, så starter køleren først, når grafikkortet kommer over 60 grader.



Som omtalt tidligere, så består dette release af to GTX 1080 Ti grafikkort, hvor det første skud i bøssen navngives noget så simpelt som GTX 1080 Ti JetStream. Denne model er deres entry-level 1080 Ti grafikkort, hvorimod næste skud i bøssen døbes GTX 1080 Ti Super JetStream. GTX 1080 Ti JetStream har en GPU frekvens på1480 MHz og et boost til 1632Mhz.



Med GTX 1080 Ti Super JetStream, sættes farten en kende op til 1556Mhz, og via såkaldte ”presets”, kan man vælge mellem Silent, Gaming og OC, som hhv. skifter mellem 1505, 1531 or 1556 MHz. Boost frekvensen 1670 MHz.



Der er ingen officielle priser på de nye Palit GTX 1080 Ti Super JetStream grafikkort.