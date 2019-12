AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-30 09:52:44

Powercolor releaser officielt deres custom RX Vega Red Devil grafikkort

Powercolor releaser officielt deres custom RX Vega Red Devil grafikkort. Dermed smides Powercolor sig med i fronten mht RX Vega custom release

Custom versioner af Radeon RX Vega grafikkortene, tripper stille og roligt ind på markedet. Powercolor har meldt deres ankomst for længst, men nu tyder det på, modsat hovedparten af AMD AIB partners, at Powercolor kan melde deres Red Devil series klar til butikkerne.



RX Vega 64 Red Devil og RX Vega 56 Red Devil minder visuelt om hinanden med deres frække triple-fan cooler, og et out-of-the-box fabriksoverclock.



Et nærmere studie af triple fan køleren afslører tre 90mm 2-ball bearing fans, to 8mm og fire 6mm krydret med en veldesignet backplate. Deres custom designet PCB, er udstyret med et 12 faset strømdesign, og en triple BIOS løsning, som kan indstilles i Silent, Standard og Overclocking.

Som vi ser på blæseren, er RX Vega 64 Red Devil og RX Vega 56 Red Devil ens, når det kommer til LED Red Devil logoet, GPU tachometer, og grafikkortene suger strøm via 8-pins PCIe power konnekter.



Med officiel lancering af RX Vega 64 Red Devil og RX Vega 56 Red Devil grafikkortene, er Powercolor den første AMD AIB partner, som fremviser de faktuelle clockfrekvenser på begge RX Vega 64 og RX Vega 56 kort.



RX Vega 64 Red Devil OC, er clocket på 1417MHz GPU base og 1607MHz GPU Boost, som dermed give ten massivt boost mod 1247MHz og 1546MHz på referencen af RX Vega 64. De 8GB HBM2 RAM, er stadig holdt på 945MHz.



RX Vega 56 Red Devil tilbyder et GPU Boost clock på 1526MHz, og her holdes de 8GB HBM2 på 800MHz.



De nye RX Vega 64 Red Devil og RX Vega 56 Red Devil forventes klar i indeværende uge og i butikkerne midt i december.



Priserne er stadig ikke omtalt.

Læs flere Nyheder Om Grafikkort