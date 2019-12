AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-17 15:09:55

Powercolor teaser med et custom RX Vega 64 Red Devil grafikkort

Powercolor har længe teaset for et custom RX Vega 64 grafikkort, som blandt andet prydes med deres Red Devil tag på grafikkortets triple fan cooler. Der er stadig ikke meldt noget officielt ud omkring priser, frekvenser eller andet, så indtil da, må vi nøjes med de visuelle indbydende billeder af custom RX Vega 64 Red Devil grafikkortet.



Billederne afslører dog et relativt kort PCB på custom RX Vega 64 Red Devil versionen, og dermed intet noget under solen på denne front sammenlignet med reference grafikkortet af RX Vega 64. Køler-designet med Red Devil logoet på blæserne, er dog ikke helt ueffen. RX Vega 64 Red Devil grafikkortet lader også til at være udstyret med to DIP switches i toppen, en til LED lighting, og den anden øjensynligt til triple-BIOS feature. Der er også blevet plads til to DisplayPorte og to HDMI outputs.



Rygtebørsen virker også overbeviste om Powercolor også har et custom RX Vega 56 designet grafikkort på vej.



Vi kigger frem imod flere informationer omkring specifikationer, priser og lanceringsdato.