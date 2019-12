AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-27 09:58:17

Priser på NVIDIA GeForce GTX 1660 og GTX 1650 frigivet

I andet kvartal af 2019 har NVIDIA programsat to nye medium- og low-end grafikkort. NVIDIA lancerer dermed GTX 1660 fra 15 marts 2019 sammen med GTX1650 fra 30 april 2019. Priserne er henholdsvis $229 og $179.

NVIDIA GeForce GTX 1660 og GTX 1650 kommer som en opfølgning på seneste NVIDIA RTX2060, som blev frigivet i januar 2019 med et prisskilt på release dagen på $349. Herefter fulgte GTX1660Ti fra midten af indeværende måned med en frigivelses pris på $279. De fire nye grafikkort fra NVIDIA kommer dermed med et prisinterval mellem $179-349, og må formodes at sætte AMD under pres i deres mid-tier og low-end segment, hvor vi finder VEGA 64/65 og RX590/580/570 grafikkortene.



NVIDIA fortæller:



“With the launch of the four products bearing high price-performance ratios, NVIDIA is apparently seeking to refocus its graphics card business on the medium- and low-end market in the first half of 2019 to prevent its profits from falling further and drive AMD’s share in the market down to under 25% or even 20%, industry sources commented. The drastic shrinkage in demand for crypto mining graphic cards seen since the second quarter of 2018 prompted NVIDIA to fast reduce its inventory in the following months, minimizing the impact on profitability.”



