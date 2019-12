AUTHOR :

Q1 2018 blive det bedste GPU kvartal nogensinde takket være cryptomining

Salget af grafikkort er på himmelfart, og ikke overraskende nok, gættes der på cryptomining har en stor del af æren for de vilde salgstal hos AMD og NVIDIA. Jagten på nemme penge via krypto valuta, har drænet lagrene hos forhandlerne, og sat krav til øget produktion i baglandet hos grafikkort producenterne.

Der skydes bestemt også med skarpt mod NVIDIA og AMD, som beskyldes for at have solgt alle deres grafikkort til den forkerte målgruppe, så den normale forbruger, eller spilnørden med hang til eyecandy – ikke har haft mulighed for at købe et nogenlunde kraftigt grafikkort til hans gaming rig.

En af de helt store sællerter, er Radeon RX 580, som blev flået ned af butikshylderne på lanceringsdatoen, og det samme gælder også for Geforce GTX 1060, 1070 og 1080.

Efterspørgelsen på grafikkort har også haft en negativ udvikling på priserne, så flere steder ser fordoblet i forhold til normalprisen, som naturligvis skyldes efterspørgelsen er enorm.

På trods af dette boom i salget af grafikkort har fyldt lommerne hos AMD og NVIDIA, har begge producenter alligevel været ude og omtale, at grafikkortene burde ramme et andet segment som systembyggere, gamers m.v., som de i første omgang er henvendt til.

Flere butikker i Danmark, herunder Proshop.dk, har vedtaget en regel, som kun tillader et grafikkort pr. kunde.

Q4 i 2017, og Q1 2018, har altså været økonomisk tilfredsstillende hos AMD og NVIDIA, men grundet et fald i bitcoin kursen, kunne man håbe på en tiltrængt pause i grafikkorts hysteriet.

NVIDIA har deres nye GPU arkitektur på programmet for Q2 2018, og AMD forventes at lancerer deres 7nm AI Vega i Q4. Derfor håber vi ikke tendensen fortsætter, og vi i stedet for får en normalisering af cryptocurrency markedet inden.