AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-02 14:41:06

ROG STRIX 1180 i handlen fra 28 september

Skulle man sætte sin lid til en lidt anderledes kilde via en Vietnamesisk forhandler, så sender ASUS deres ROG STRIX 1180 i handlen fra 28 september 2018.

H2 Extreme Gaming listede kort et ASUS ROG STRIX 1180 som pre-order, hvor efter grafikkortet blev rykket ned fra deres web. Heldigvis var flere hurtige til at opsnappe nyheden inkl. release dato, pris og specifikationer for det kommende NVIDIA GeForce GTX 1180 third-party model.



Som altid med disse rygter, er det vigtigt at tage det med et vist forbehold.



Ifølge H2 Extreme Gaming, prissættes ROG STRIX 1180 til $1530, om må sige at være ret pebret legetøj, hvis prisen holder stik. Det er også næsten dobbelt op mod nuværende priser på GTX1080Ti.



Efter informationerne fra H2 Extreme Gaming, bestykkes ROG STRIX 1180 med en GT104 chip, 3584 CUDA cores, 16GB GDDR6 Micron RAM, en 256-bit hukommelsesbus og værende i stand til at byde på 14.0 Gbps.



Vi holder vejret ind til mere officielle informationer kommer til overfladen.