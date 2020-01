AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-06-03 08:41:52

RYGTE - Nvidia lancerer deres ”Super” grafikkort-serie under E3-messen

Nvidia annoncerede kort før Computex, at noget ”Super” var på vej, hvor alle derfor troede at vi ville blive klogere under netop Computex. Nu hvor Computex er ovre, og vi endnu ikke har hørt noget fra Nvidia, peger rygterne nu på, at vi først hører nærmere deres planer, under E3 2019.

Ifølge TweakTown, vil Nvidia lancere nye varianter af RTX 2060, RTX 2070 og RTX 2080 ved E3 messen i år. De nye modeller ser ud til at være et refresh, med blandt andet hurtigere GDDR6 hukommelse og højere clocks.

Ud over dette, er der stadig sparsomt med oplysninger på banen, over hvad Nvidia præcis vil lancere. Eksempelvis, ved vi endnu ikke om de ny kort kommer til at bære ”Super” titlen, hvilket der er blevet ”teaset”. De nye kort kunne dog gå hen og hedde ”RTX 2060/2070/2080 Super” for at differentiere de nye kort fra de gamle.

Hvis kilden taler sandt, ser det ud til, vi ikke ser en ny version af RTX 2080 Ti, og dermed fortsætter 2080 TI med at være det stærkeste gaming-grafikkort på markedet (indtil videre).



Eftersom dette stadig er et rygte, skal vi nok tage det meste med et gran salt. Det lyder dog bestemt sandsynligt, at Nvidia lancerer de nye kort under E3, da AMD også planlægger at fremvise deres RX Navi grafikkort.



AMD’s ”Next Horizon Gaming” event, der tager sted under E3 i år, ser bestemt lovende ud, og det kunne sagtens tænkes, at Nvidia lancerer deres kort på samme tid, for at stjæle lidt af opmærksomheden.

E3-messen starter d. 11 juni i år, i Los Angeles. Du kan se det fulde program her:

Billede og kilder: Tweaktown, Dsogaming