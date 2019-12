AUTHOR :

RYGTE: Geforce GTX 1070 Ti releases i november

Nye informationer løfter måske sløret for specs på det kommende GTX 1070 Ti sammen med releasedatoen

Alt tyder på brug af samme GP104 GPU men med flere CUDA cores, som er flere end først omtalt af jungletrommerne.



Mydrivers.com mener at have informationer om, at GTX 1070 Ti bygges med en GP104 GPU med en single disabled Streaming Multiprocessor, hvilket gør vi ender ud med 2432 CUDA cores, altså sølle 128 mindre end et GTX 1080. De første svage indikationer på et kommende GTX 1070 Ti omtalte 2304, så lanceres GTX 1070 Ti grafikkortet med 2432 CUDA cores, så vil det uden tvivl være et spark bagi mht. performance.



Det forlyder GTX 1070 Ti grafikkortet har en standardfrekvens på 1607MHz og 1683MHz GPU Boost clock – altså igen et løft vs. standard udgaven af GTX 1070.



Selvsamme rygtebørs vil GTX 1070 Ti udstyres med 8GB GDDR5 clocket på 8.0GHz med et 256 bit hukommelsesinterface, og dermed en båndbredde på 256 GB/s, som den normale version af GTX 1070 har.



TDP på GTX 1070 Ti skulle være på 180W, som vi også finder på GTX 1080.



Performancemæssigt skulle GTX 1070 Ti ramme meget tæt på GTX 1080, hvilket måske ville være et besynderligt træk fra NVIDIA, men det ville uden tvivl presse AMD’s Vega grafikkort yderligere.



Der gættes på release af GTX 1070 Ti fra starten af november 2017 til en pris på US $460.