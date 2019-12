AUTHOR :

RYGTE: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti meldes på vej

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti er in the works,hvis man har tillid til ECC. Sitet lister ASUS custom modeler med 4 GB RAM, og målet er uden tvivl at bygge en konkurrent til Radeon RX 580 med 75W TDP.

Med NVIDIA på nippet til at lancere deres nye GeForce GTX 1650 grafikkort i entry-level GPU markedet, tyder alt altså på GeForce 16 series udvides med en Ti version.



Som det fremgår hos ECC, drages der mange paralleller med GeForce GTX 1650, da begge er baseret på samme TU117 GPU core. Hovedforskellen ligger i kernekonfigurationen på hvert kort. GeForce GTX 1650 bygges med en lidt neddroslet TU117 SKU men GTX 1650 Ti udnytter en a fuldt aktiveret chip.

Vi har ikke set officielle specifikationerne, men baseret på hvad vi ser på GeForce GTX 1650, kunne GeForce GTX 1650 komme med 1024 CUDA Cores, 32 ROPs og 64 TMU'er

. Kortet vil have 4 GB GDDR5 VRAM, der kører over en 128 bit bus med de samme 8000 MHz effektive clockhastigheder, hvilket giver en båndbredde på 128 GB / s. Nu er TDP på GTX 1650 sat til 75W, men vi kan også se en lignende TDP til GTX 1650 Ti. Dette har også været tilfældet med de tidligere GTX * 50-serien kort med både Ti og ikke-TI varianter med en lignende TDP, der ikke kræver en ekstern strømforbindelse til at starte.



Men det betyder ikke, at kortet ikke vil bygges med et PCI-e-stik. De fleste custom modeller af GTX 1650 har netop en power connector, selvom GPU'en kan fodres hovedsagelig ved hjælp af PCIe-slot. Den ekstra effekt kommer i spil for at muliggøre højere fabriksoverclocks på brugerdefinerede modeller.



Grafikkortene omtalt hos ECC (via Komachi) omfatter:



ASUS GeForce GTX 1650 Ti Dual

ASUS GeForce GTX 1650 Ti Dual Advanced

ASUS GeForce GTX 1650 Ti Dual Overclock

ASUS ROG STRIX GTX 1650 Ti Gaming

ASUS ROG STRIX GTX 1650 Ti Gaming Advanced

ASUS ROG STRIX GTX 1650 TI Gaming Overclock

ASUS TUF GTX 1650 Ti Gaming

ASUS TUF GTX 1650 Ti Gaming Advanced

ASUS TUF GTX 1650 Ti Gaming Overclock

ASUS Phoenix GTX 1650 Ti Gaming

ASUS Phoenix GTX 1650 Ti Gaming Overclock

ASUS GeForce GTX 1650 Ti Low Profile

ASUS GeForce GTX 1650 Ti Low Profile Overclock



Som det fremgår, er der mange varianter i produktionen hos ASUS på det kommende GTX 1650 Ti grafikkort. Alle disse modeller er 4 GB varianter, og de findes også for GTX 1650 (Non-Ti). Flere rygter på udenlandske tech medier, omtaler også 2 GB GDDR5 varianter.



Forventet prissætning er $ 129- $ 139 US på 2GB versionen.



GTX 1650 Ti omtales med priser omkring $ 179 US og $ 189 US, da segmentet $ 149 allerede er ”optaget” af GTX 1650, og prissætningen af Ti tæt på $ 199 US vil ikke give mening, da det nærmer sig GTX 1660 territoriet, som er et meget bedre køb til det budget.



Performancemæssigt må vi forvente GeForce GTX 1650 Ti skal løbe fra RX 570, og tilmed kravle tæt på RX 580.

Kilde & Billeder

ECC, KOMACHI