PUBLISHED : 2019-01-18 09:14:07

RYGTE: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti udstyres med 1536 CUDA cores

Lad os starte med at slå fast, at vi befinder os på rygteplan og intet er officielt kommet ud fra officielle kilder. Det gør dog ikke rygterne mindre spændende, og flere udenlandske medier melder om et kommende NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti uafhængig af hinanden.

Seneste melder Videocardz sig på banen med lidt mere håndgribelige informationer, selvom navn medvidere stadig ikke er officielt.

Et kommende NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti rygtes til at være bygget med Turing TU116 GPU uden Ray Tracing Cores, og vil i stedet komme med 1536 CUDA Cores og 6 GB GDDR6 RAM.



Med NVIDIA GeForce RTX 2060 allerede på markedet, kunne det tyde på NVIDIA har endnu et Turing mainstream grafikkort er på trapperne, som dog denne gang holdes foruden ray tracing cores og ikke placeres under GeForce RTX 20 series.



Med lancering af et GeForce GTX 1660 Ti bliver der tale om det første Turing baseret grafikkort, som ikke byder på GeForce RTX brandingen, men til trods udvikles på samme core arkitektur og Turing GPU forbedringer. Om understøttelsen af ray tracing vil skyldes manglen på RT cores eller manglen på råstyrke til at håndtere det, står hen i den uvisse på nuværende tidspunkt.



NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (1160 Ti?), skulle som tidligere nævnt, være bygget med 1536 CUDA cores og 6 GB GDDR6 og et 192-bit bus interface. Så det tyder altså på NVIDIA stadig vil drage fordel af G6 og bedre båndbredde end vi får på GeForce GTX 1060.



Havde NVIDIA valgt at benytte sig af 1920 Cores, og stadig havde undladt ray tracing, havde GTX 1660 Ti på papiret været et potentiel bedre mainstream valg vs. RTX 2060 med ray tracing – set på pris og noget nær samme performance.



GTX 1660 Ti mod RTX 2060, hvad frister dig mest?