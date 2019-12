AUTHOR :

2018-08-17

RYGTE: NVIDIA GeForce RTX 2080 kan forudbestilles fra på mandag!

Som du sikkert allerede ved, så har rygterne omkring NVIDIAs next-gen GeForce RTX serie summet i luften tættere end hvepsene i den danske sensommer!

Det gør sig især gældende på @beforethegame twitter accounten, som kontinuerligt frigiver billeder med hints om RTX xx80 modeller. Vi siger modeller, fordi som et tidligere rygte fra idag, så er vi ikke sikre på at RTX 2080 bliver det eneste xx80 kort (hint hint: 2080 Ti).

NVIDIA selv har allerede bekræftet af “GeForce Gaming Celebration” eventet bliver fyldt med overraskelser.

Nu påstås det bekræftet hos flere forhandlere at forudbestillingerne går live på mandag! Hvis i har fulgt de sociale medier, så er det alle dem med grønne avatars - i flæng kan nævnes Komplett, Proshop og Webhallen.

Der flyder også rygter om priser på 7-8.000 SEK, altså 5.000 - 5.500 d.kr.

Det bliver efter sigende også i STÆRKT begrænset oplag, og ingen forhandlere ved endnu hvor mange de får. De fleste reviewere skulle modtage deres samples på mandag (ihvertfald de som deltager på eventet).

Om man er tilhænger af forudbestillinger inden et event, tjah, det er vidst op til den enkelte. Men vi må også være ærlige og sige at et stort firma som NVIDIA nok kun har to ting for øje - din opmærksomhed, og dine penge. Men hvem ved - måske kommer der en timed release?

Siden crypto-mining bølgen har lagt sig, er der dog ingen grund til at haste ud og købe. Og husk på, at preorder gælder kun FE (Founders Edition) - så der kommer helt sikkert endnu skarpere modeller fra NVIDIAs partnere, ganske hurtigt.

Image credit: Nordichardware