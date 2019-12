AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-17 09:09:16

RYGTE: NVIDIA fremviser måske Next-Gen 7nm Ampere GPU under GTC 2019

GTC 2019 banker på døren fra næste uge, og forud for eventet kommer de første rygter. Denne gang via Tweak Towns Anthony Garreffa, som mener NVIDIA meget vel kunne hive en teaser frem af sækken på kommende Next-Gen 7nm Ampere GPU.

Ampere og Turing forårsagede en masse forvirring i starten af Turing og RTX lanceringen, men for at præcisere, er Ampere (nu i hvert fald) kodeordet for NVIDIAs 7nm-serie GPU'er.

I betragtning af at AMD allerede har lanceret 7nm Vega, ville GTC være det perfekte tidspunkt for NVIDIA til også at vise deres 7nm GPU frem for pressen.



NVIDIA har længe formået at holde AMD bag sig inden for GPU teknologi, og dette til trods for de ikke har taget leapet ned på 7nm noden. Dog tabte NVIDIA 7nm kapløbet til AMD, men hvorvidt det også gælder på 7nm performance, må kun tiden vise.



NVIDIA, Tweak Town