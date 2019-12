AUTHOR :

2018-08-10

RYGTE: NVIDIA markedsfører formodenlig Next-Gen GeForce som RTX 20 Series

NVIDIA planlægger at ændre branding på next-gen GeForce. Vil blive kendt som RTX 20 serien. Titan RTX bliver 50% hurtigere end 1080 Ti, RTX 2080 8GB GDDR6 bliver 50% hurtigere end 1080, RTX 2070 7GB GDDR6 bliver 40% hurtigere end 1070.

NVIDIA har i al stilhed arbejdet på deres næste generation af GeForce grafikkort, og selvom vi har set billeder af selve PCB’erne til de kommende kort, har vi intet hørt omkring hvordan de skal navngives. Men, AdoredTV kommer nu med nye rygter - tilsyneladende skal vi se frem til helt nye navngivningsregler, hvor NVIDIA dropper deres legendariske “GTX” branding.

NVIDIA’s GeForce RTX 20 serie kommer til at byde på RTX 2080, RTX 2070 og GTX 2060 grafikkort, alle med GDDR6 hukommelse. Titan RTX kommer derimod med lynende hurtig HBM2 hukommelse.

Det hele er naturligvis på rygteplan, men tager man de seneste NVIDIA trademarks in mente, så lader rygterne til at give mening. For ganske nyligt trademarkede NVIDIA nogle nye navne, heriblandt Quadro RTX og GeForce RTX, og en hel bunke VR navne som relaterer direkte til deres Virtual Link teknologi, som forventes at gøre sin debut med de kommende kort.

Ifølge AdoredTV ender den nye serie altså med helt ny navngivning, som betyder at GTX navnet falder bort, til fordel for GeForce RTX. Hvordan ligger den på tungen?

Det lader også til at NVIDIA har tænkt sig at lægge fokus på deres nye Real-time Raytracing teknologi, med det nye kort (hvis man tænker lidt nærmere over navnet).



Men hvordan vil lineup se ud? Herunder er et bud:

NVIDIA Titan RTX ($3000, 50% hurtigere end 1080 Ti)

NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 ($500 - $700, 50% hurtigere end 1080)

NVIDIA GeForce RTX 2070 7GB GDDR6 ($300 - $500, 40% hurtigere end 1070)

NVIDIA GeForce GTX 2060 5GB GDDR6 ($200 - $300, 27% hurtigere end 1060)

NVIDIA GeForce GTX 2050 4GB GDDR5 ($100 - $200, 50% hurtigere end 1050 Ti)

Hvis vi starter fra toppen, med NVIDIA Titan RTX, så bliver dette creme-de-la-creme af kortene. Kortet forventes at blive et “semi-consumer” kort, med en pris på intet mindre en hovedrystende $3000. Det betyder også ingen prisforøgelse, da det er samme niveau som Titan V. Vi ved ikke hvor meget hukommelse den får, men et forsigtigt bud hedder 24-32 GB HBM2 hukommelse på en GV102 GPU kerne. Dette kort bliver formentlig meget nær Titan V, CEO edition men med nogle tweaks på clock hastighed og kerne konfiguration. Ydelsen forventes at ligge på 15% hurtigere end Titan V, og 50% hurtigere end GTX 1080 Ti.

Flagskibskortet i GeForce serien, vil efter sigende blive GeForce RTX 2080, og ja, det peger selvfølgelig imod at NVIDIA har tænkt sig at bruge 20 serie navngivningen fremfor 11 serien, til trods for varierende rygter. Det giver en kontinuerlig forvirring, men kun lanceringen kan i sidste ende vise os, hvad det endelige navngivning bliver fra NVIDIA’s side.



Uanset hvad, vil flagskibskortet (RTX 2080) have en TU104 GPU, altså Turing. Det vil blive sendt på markedet med 8GB lækker GDDR6 hukommelse, og prisen forventes at lande på $500 - $700.

GTX 1080 lå med en pris på $699 for Founders Edition ved launch, så derfor forventes RTX 2080 at ligge i cirka samme leje. Ydelsen forventes at ligge 8% over et GTX 1080Ti og 50% over et GTX 1080. Husk på, at dette er et gæt, for reference-kortet. Både Titan RTX og RTX 2080 forventes lanceret i august, og vi krydser fingre for at høre mere om dem ved enten SIGGRAPH eller Gamescon 2018.

GeForce RTX 2070 er næste kort i rækken. Dette kort vil komme med TU106, og 7GB GDDR6 hukommelse. Dette peger ligeledes mod en 224-bit hukommelsescontroller. Det virker yderligere pudsigt pga de 8GB GDDR5 man finder på GTX 1070, men vi må vente og se om dette holder stik.

Videre forventes prisen omkring $300 - $500 og ydelsen skulle ligger omkring 17% over et GTX 1080, og 40% over et GTX 1070. At kortet skulle anvende en anden kerne end GTX 1080 virker ret underligt. Lancering forventes at ligge i september 18.

Som altid vil Nvidia selvfølgelig også have grafikkort under $300 prisgrænsen, ifølge rygterne.

Der lader også til at være to low-end GeForce GTX kort i den nye række af grafikkort. Herunder GTX 2060 og GTX 2050.

Disse kort anvender altså ikke RTX brandingen, og det kunne hænge sammen med at deres performance niveau ikke er højt nok til at kunne håndtere Ray Tracing, ligesom topkortene. Disse to kort skulle begynde at drysse ind på markedet omkring november og vil have prismærker på $100 - $200 for GTX 2050 og $200 - $300 for GTX 2060. GTX 2060 forventes at komme med 5GB GDDR6 hukommelse, endnu engang 1GB mindre end den foregående variant… Kortet forventes at være 27% hurtigere end GTX 1060 ved reference.



GTX 2050 derimod vil blive udstyret med TU117 GPU kernen. Dette kort forventes med 4GB GDDR5 VRAM og en ydelse på +50% i sammenligning med GTX 1050 Ti.

Det var det i denne omgang, men husk nu, at det kun er rygter :)