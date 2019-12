AUTHOR :

RYGTE: NVIDIA vil lancere RTX 2080 Ti med 4352 CUDA Cores og 11GB GDDR6

Der er kun gået et par dage siden NVIDIAs første Turing annoncering ved Siggraph, men rygterne vælter allerede ind - og den nyeste vi har fået fat i er virkelig noget helt særligt.

2080 Ti har efter sigende 4352 CUDA cores

Ifølge mindst tre forskellige kilder, skulle NVIDIA arbejde på lancering af et absolut monstrøst GeForce RTX 2080 Ti grafikkort - altså ikke kun et RTX 2080, som vi først troede.

I tillæg, ifølge TPU, skulle det nye flagskib have en ganske moderat nedskåret udgave af alle Turing-chips fader, GT102, som vi så tidligere i denne uge på NVIDIAs keynote. En version som skulle være meget nær den samme, som firmaet bruger i deres $10.000 Quadro RTX 8000. For nu kalder vi denne chip GT102, men TPU påstår den formentlig vil blive navngivet RT102.



Forventet specifikationer på RTX 2080 Ti:

Arkitektur: Turing

Process node: 12nm FinFET

GPU: GT102/RT102

CUDA Cores: 4352

TMUs: 272

ROPs: 88

Formodet Core clock: ~1,350MHz (forventet) ~1,550MHz

Formodet Boost clock: ~1,500MHz (forventet)~1,750MHz

FP32 Performance (Peak) (Formodet) 13.1 TFLOPS (forventet)~16 TFLOPS

Memory Interface: 352-bit

Hukommelse: 11GB GDDR6

Hukommelseshastighed: 14Gbps

Båndbredde: 616GB/s

TDP: ~250W

Men hvad har vi så egentlig med at gøre? GeForce RTX 2080 Ti, forventes at have 4352 CUDA cores, 576 TENSOR cores, 272 TMUs og 88 ROPs… Al dette guf bliver parret med et 352-bit hukommelses interface og massive 11GB, 14gbps GDDR6 hukommelse - hovedrystende 616 GB/s båndbredde. Husk nu endelig at dette selvfølgelig er rygter, og derfor ikke bekræftet.

Ligesom det rygtede RTX 2080 specificationer, har TPU valgt at være konservative omkring deres gæt på clockhastighed. De gætter på en boost clock på 1,5 GHz, selvom vi ved at den helt store Turing kan køre op til 1,73 GHz - baseret på Quadro RTX 6000 og 8000 specifikationerne. Det gør dette til en af de få områder, hvor det faktiske produkt rent faktisk kan vise sig at være kraftigere end rygterne!

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti - Stor GPU, Enorm Performance, Vanvittig overraskelse

Med alt hvad vi ved om hvordan NVIDIA typisk har behandlet deres XX80 Ti klasse af grafikkort, så må det være rimeligt at forvente at hvis Team Green rent faktisk lancerer RTX 2080 Ti, som påstået, så vil specifikationerne være i nærheden af det vi har beskrevet ovenstående.

Hvad der er virkelig interessant at tage med sig her er, at et GT102/RT102 baseret grafikkort ville ende med at gøre selv NVIDIAs Volta baserede Titan V til skamme. Hvilket, hvis prissætningen er attraktiv, ville gøre 2080 Ti til det nye foretrukne high-end gaming valg.

Sidst men ikke mindst, så er der spørgsmålet om hvornår et sådant kort vil blive frigivet og hvad det vil koste. Uheldigvis er der endnu ingen leaks på dette område.



Skulle NVIDIA vælge at lancere RTX 2080 Ti sammen med 2080 og 2070, så ville det være første gang nogensinde de har lavet det trick. Ærlig talt, så tror vi mere på et nyt Titan før et 2080 Ti, men NVIDIA lader til at være fulde af overraskelser for tiden - så hvem ved?