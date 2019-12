AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-14 10:16:27

RYGTE: Nyt GTX 1070 Ti på vej

Har NVIDIA et GTX 1080 Ti på vej, eller er der bare tale om bevidste reklamer fra producentens side. Nu er der dukket nye rygter på, som peger i retning af et kommende GTX 1070 Ti

Rygtebørsen har været omtalt et potentielt kommende GTX 1070, som dog stadig ikke er officielt bekræftet fra officielle kilder. Rygterne stammer denne gang fra MyDrivers og Baidu, om et GTX 1070 Ti bydende på blandt andet 2304 CUDA cores, som bringer det MEGET tæt på 1080ti, men igen mangler vi data der kan bekræfte omtalte. Og specs så tæt på high end grafikkortet 1080 ti, virker en smule usandsynlig.



Målet med lanceringen af et GTX 1070 TI, kan måske også være på sin plads med AMD og deres Vega 56 konkurrent til NVIDIA, men var målet så ikke mere oplagt med at sænke prisen på GTX 1080?

Billedet viser om end i en sløret version, et setup, som indeholder et ASUS GTX 1070 Ti STRIX O8G, og tiden må derfor vise, om det er rygter eller de første spænde informationer om et nyt NVIDIA udspil.