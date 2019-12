AUTHOR :

2018-06-19

Radeon Pro Vega 20 spottet i AOTS benchmark database

Radeon Pro Vega 20 kraver uden tvivl tættere på et officielt release, og siden de første informationer om Radeon Pro V340 med 32GB HBM2, har vi siden erfaret det handler om et grafikkort baseret på to 14nm Vega 10 GPU’er.

Siden har AMD bekræftet Radeon Instinct bygges på 7nm Vega 20, AMD’s første 7nm-baseret grafikkort, som navngives Radeon Pro Vega 20.



Nedenstående resultater er skabt via Ashes of the Singularity benchmark databasen uden nogen anden form for informationer omkring selve grafikkortet. Det giver dog ligeledes bekræftelse om en driver til Radeon Pro Vega 20 er frigivet.



Vi spidser ører for yderlige informationer.