PUBLISHED : 2019-06-10 18:53:08

Radeon RX 5700 XT gaming performance lækket – giver baghjul til RTX 2070

Rygtebørsen har for alvor taget fat på AMD’s nye produkter. Endnu en gang kommer der et leak via Videocardz. Denne gang handler det om spilperformance på AMD Radeon RX 5700 XT samt nogle få detaljer om kortet.

Kilden er fra en twitter brugerrn @SpartanGeek, som har delt et dias fra den kommende præsentation på E3, Next Horizon Gaming. Med kun få timer fra at gå live, slipper ret markante informationer altså ud.

Den lækkede performance viser, at Radeon RX 5700 XT blæser forbi RTX 2070 i 1440p spil, hvilket bør være målet for GPU'en, der er klar til at erstatte den nuværende Radeon Vega serie.

Der mangler stadig viden omkring testsystemerne, der har dannet base for den lækkede resultater, og vi er derfor sikre på, om RTX 2070 sammenlignes ved brug af reference frekvensen, som er lavere end på Founders Edition, eller frekvensen på Founders Edition clocks.



Vi ved allerede grundet tidligere leaks, at Radeon RX 5700 XT er designet med en blower style cooler, som vi kunne undres over er en del af pakken, og vi ved også, at det faktisk vil være udstyret med to 8-bens PCIe stik. Det kunne antyde en høj TDP, men det ville være en overraskelse, hvis AMD lancerer et nyt grafikkort, hvor en høj TDP bliver en party killer.



AMD Radeon RX 5700 XT er baseret på en 7nm Navi GPU, som gør brug af den nyeste RDNA-kernearkitektur. Ifølge AMD selv bringer RDNA arkitekturen et fornyet CU- eller Compute Unit-design, som skal levere langt bedre spilydelse end den eksisterende linje af GCN baserede

grafikkort. Nogle af de vigtigste opgraderinger på Navi GPU'er vil omfatte:



- Nyt Compute Unit Design

- Multi-Level cache hierarki

- Strømlinet grafik pipeline



Med hensyn til specifikationer leveres Radeon RX 5700 XT med i alt 40 Compute Units og da AMD allerede har bekræftet, at designet stadig indeholder 64 stream processorer, vil vi i alt få 2560 stream processorer.



Chippen selv er clocket ved 1605 MHz base, men indeholder to yderligere clock frekvenser, boost og en game clock. Boost clocken er sat till 1905 MHz, mens game frekvensen er rated till 1755 MHz. Det vi kan gætte os frem til er, at forskellen på disse er, at boost frekvensen er er den maksimale hastighed, som referencekortet ville kunne ramme, mens den gennemsnitlige clockfrekvens under spil, er selve frekvensen.



Med den nævnte boost frekvens forventer AMD maksimalt 9,75 TFLOP's af single-precision compute beregning fra Radeon RX 5700 XT. Kortet bekræftes også at have 8 GB GDDR6 hukommelse, der skal køre over en 256-bit businterface. Det bliver interessant at se, om AMD vælger samme 14 Gbps GDDR6 die, da NVIDIA benytter denne, eller går i retning af de mere billigere alternativer, der opererer ved 10-12 Gbps.



Officielle tal for 2560 × 1440 er nu blevet lækket. Ifølge diaset vil AMD’s nye Navi baserede Radeon RX 5700 XT grafikkort i gennemsnit tilbyde bedre ydeevne end NVIDIA’s GeForce RTX 2070.

Kortet forventes afsløret i dag på E3 The Next Horizon event.

