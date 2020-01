AUTHOR : Kenneth Johansen

Razer Core X - GPU in a BOX

Savner din bærbar lige det sidste spark bagi på den grafiske performance, så giver Razer Core X muligheden for montere et eksternt grafikkort via en Thunderbolt tilslutning. Vi har taget et kig på en spændende eGPU løsning, og sætter Razer Core X på prøve i fredagens test på Tweak.dk

eGPU markedet er næsten forsvindende lille, men ikke desto mindre dukker der fra tid til anden nyt produkter op, og det er bestemt et område der stadig udvikles på.

Til dagens test, har jeg taget et kig på en løsning til dem der foretrækker en Ultrabook, hvor mobiliteten er i højsædet, men som måske gerne vil kunne game på hjemmefronten - uden at skulle investere i et kæmpe skrummel af en gamer PC.

Razer færtæller selv:

ULTRABOOST YOUR ULTRABOOK

Give your thin and light laptop the power of a full gaming rig. Whether you’re hunting down enemies in an apocalypse or designing your own 3D world, the Razer Core X delivers desktop-class graphics to your laptop instantly. Compatible with Thunderbolt 3 Windows 10 or Mac laptops.

Specifikationer på Razer Core X:



- Thunderbolt 3 eGPU

- Compatible with PCI-Express graphics cards

- Plug and play

- 650W power supply

- Charges USB-C laptops

Se også med i nedenstående video, hvor vi sætter Razer's nye Core X på prøve og efterfølgende konkluderer på vores indtryk. Ellers du kan finde os på YouTube HER

Helt kogt ind til benet, tilbyder Razer's Core X eksterne grafikkort boks, at du kan montere dit eksterne grafikkort i deres eGPU kabinet, forbinder den via Thunderbolt til din laptop, og kan på den måde trække på de stærke grafiske kræfter fra det dedikerede grafikkort, og få en kraftigt forbedret gaming oplevelse ud af din Ultrabook.

Core X er ikke producentens første bud på sådan en løsning, og deres Core og Core v2, har været ude et stykke tid, men har generelt været en dyrere løsning end deres nye Core X.



Grundlæggende så er funktionaliteten ikke ændret fra tidligere Core versioner, men med Core X er der kommet et par ændringer med i pakken. Målsætningen fra Razer har været at skære ind til benet og holde prisen nede, så en løsning af den her type appelere

Den tidligere Core V2 koster pt lige under 5000 kr., og så skal man have et grafikkort ved siden af, så er man i samme prisleje, som hvis man bare havde købt et system mere. Core X kommer ind med en pris pt. omkring 2500 kr., så omkring halv pris mod tidligere version af Razer Core.

Core V2 havde, ud over muligheden for et grafisk boost, også indbygget en USB og netværks hub, så det hele kunne forbindes via Core V2, og så var den også udstyret med Chroma RGB lys, så man ikke gik ved på visuel pornolys.





Alle omtalte features er skåret fra med Core X, hvilket altså betyder farvel til USB eller netværksmuligheder med Core X og det samme gælder lys-farveladen.

Core X er derimod en god tand større end tidligere modeller, og det betyder man ikke er så begrænset i forhold til, hvilke grafikkort man kan anvende, da Core X understøtter tre slots grafikkort med en max længde op til 33 centimeter og noget større køleløsninger end tidligere.

Der følger en indbygget 600 watts strømforsyning med til Core X, som selvfølgelig skal drive det installerede grafikkort. Der er også en indbygget 120 mm blæser, der er med til at sørge for kortet får masser af luft under brug.

Som en god bonus, er der også strøm nok i Thunderbolt kablet man forbinder til sin laptop, til at det kan lade den op under brug, hvis den vel at mærke understøtter det. Det gør den f.eks. med vores Razer Blade Stealth.



Selve kabinettet er lavet i sort stål, og føles solidt og velbygget. Kvaliteten er ikke helt så lækkert som på Core V2, og ting som fronten, er f.eks. lavet i plast. Dog er den i forhold til målsætningen om at holde prisen nede ret godt skruet sammen.

Processen med at få grafikkortet installeret er super simpel. Hele kernen i Core X kan trækkes ud, så det hele er let at komme til. Det er bare at sætte kortet i, forbinde strømmen, sætte det hele tilbage igen og så ellers tilslutte den eksterne strømkilde og laptoppen via Thunderbolt kablet.

Når man skal til at spille, så får man det bedste resultat ved at bruge en ekstern skærm, så det har jeg selvfølgelig gjort under min test. Man kan selvfølgelig godt spille på bærbarens egen skærm, men dels er den ret lille, og man mister også lidt ydelse, da data så skal sendes fra laptop til Core X og så tilbage igen, i stedet for video outputtet bare går direkte til en skærm.



Vores eget test setup bestod af en BenQ skærm, mus og tastatur.

Man får naturligvis ikke fuld valuta for sit grafikkort på denne løsning, for der kommer utvivlsomt til at gå lidt ydelse tabt i processen, når tingene skal køre på den her måde på tværs af Thunderbolt.

I forhold til hvad man kan få ud af en laptop som Razer Blade Stealth, som kun har den integrerede Intel grafik at gøre godt med, så kan man dog gå fra et scenarie, hvor det er direkte umuligt at spillet til det modsatte.

Jeg prøvede et par af mine test spil på maskinen uden Core X tilsluttet, og i spil som Doom og The Witcher 3, var det altså et cifrede FPS tal jeg fik ud



Core X blev herefter monteret med et AMD RX Vega 64 kort, som normalt sidder i min testbench, men her viste det sig at være alt andet end ligetil.

Selve setup og Windows brug forløb uden problemer, men spil gav mig lidt af en udfordring. Doom ville kun starte op halvdelen af tiden, og endte det meste af tiden med at hænge på en load skærm eller andet, og the Witcher 3 smed aldrig mere end FPS resultater af sig midt i tyverne, uanset om det var på Ultra eller Low preset.

Umiddelbart kunne jeg ikke finde en løsning på problemet, og i Overwatch så tingene ud til at virke, som det skulle med forventelige FPS resultater.

Så umiddelbart giver AMD grafikkort, eller i hvert fald RX Vega som jeg har testet her, problemer. Så i stedet for hentede jeg et EVGA GTX1070ti ud af min arbejdsmaskine, og wupti, probmerne var gone

Jeg testede efterfølgende tre spil i 1920x1080 opløsning for at få en idé om, hvordan det nye setup klarede sig. Spring forbi vores video på YouTube, for at se min gennemgang af resultaterne.

Konklusion

Konklusionen er altså, at man sammen med Core X sagtens kan tage en super let og tynd laptop, og få en solid spiloplevelse, samtidigt med at man kan nyde mobiliteten i en Ultrabook, når man ikke lige skal spille.



Der var lidt problemer med AMD kortene, som jeg ikke kunne finde en løsning eller forklaring på, så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Med et Nvidia kort monteret fungerede tingene uden problemer.



Core X understøtter også MacBook Pro, så længe men er på High Sierra version 10.13.4 eller nyere, men på den side af hegnet fungerer det dog kun med AMD kort, som jeg så håber virker bedre end i min test. Jeg har dog ikke haft mulighed for at teste med en MacBook Pro, så det har udelukkende være PC test herfra, og resultaterne er som vi allerede har været inde på, ganske fornuftige.

Om det så kan betale sig, er nok lidt en anden sag. Jeg forestiller mig ikke der er ret mange der er i den klemme, hvor en løsning som Core X er den mest nærliggende. Man skal trods alt både købe Core X OG et grafikkort ved siden af sin bærbar. I vores setup, ville det betyde en yderligere udgift på omkring 6700 kr., hvilket alt andet lige er en betydelig udgift.

Den samlede pris på vores testsetup, ville jeg jo faktisk kunne købe Razers egen Blade 15, og måske endda have lidt penge til overs, uden at skulle gå ret meget på kompromis med størrelsen på laptop siden, og så få bedre ydelse generelt.

Godt:

Let opsætning

Næsten alle kort passer

Skidt:

Ret kort Thunderbolt kabel

AMD Problemer

Ydelse og pris hænger ikke helt sammen

Scorer: 7/10.