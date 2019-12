AUTHOR :

Review Roundup: Er GTX 1070 Ti en Radeon RX Vega 56 eller GTX 1080 killer?

Bare rolig, vi har en GTX 1070 Ti test på vej, men grundet sen modtagelse, og andre produkter, må vi lade jer vente en lille stund endnu på Tweak.dk versionen af GTX 1070 Ti.

I skal dog ikke snydes for en omgang ekstern dækning, og derfor har vi samlet lidt GTX 1070 Ti reviews ind til Jer fra vores kollegaer.



Hvad er det du får på Geforce GTX 1070 Ti grafikkortet



Skulle du have misset de mange nyheder på Tweak.dk omkring NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, så laver vi en kort gennemgang af det nye NVIDIA 1070 Ti grafikkort, så I er gearet inden nedenstående reviews.



Nvidia Geforce GTX 1070 Ti is er baseret på den same 16nm GP104 GPU, som vi også kender fra GTX 1070 og GTX 1080, men denne gang tilbydes vi en GTX 1070 grafikkort med en deaktiveret SM cluster, og dermed et grafikkort bydende på 2432 CUDA cores, 152 TMUs og 64 ROPs. Vi får oven i hatten 8GB 8.0GHz-clocket GDDR5 RAM via et 256 bits hukommelsesinterface, som vi også ser på GTX 1070 non Ti, og her til den samme TDP på 180 W som på GTX 1080. Et kig på frekvenserne afslører et GTX 1070 Ti grafikkort med 1607MHz GPU base og 1683MHZ GPU Boost clock, som placerer det nye NVIDIA 1070 Ti grafikkort, mellem GTX 1070 og GTX 1080.



Kommer der et Founders Edition af GTX 1070 Ti?



Svaret er et rungende JA, og her lader det ifølge benchmarks til, at Founders Edition performer bedre end konkurrentens Radeon RX Vega 56 i visse benchmarks suits. Læser man alle nedenstående artikler om GTX 1070 Ti igennem, så gælder det bestemt ikke spil-benchmarks, hvor konkurrencen er hård for 1070 Ti grafikkortet mod AMD’s Vega kort.

I visse spiltests, som Forza Motorsport 7 og Destiny 2, trækker Radeon RX Vega 56 ligefrem fra GTX 1080, når begge testes i 1440p og i 4K/UHD setup.



Til Jer der har fulgt med i historien omkring NVIDIA og deres ban mod fabriksoverclocking, så åbner dette forbud netop for overclocking potentiale på GTX 1070 Ti grafikortet, hvor flere tests peger i retning af et overclock på +200MHz OC, som sender det forbi dets storebror, GTX 1080, og dermed bliver super interessant.



Vi frygter lidt NVIDIA GTX 1070 Ti ender med at ende i søgelyset for cryptocurrency fænomenet, som har en kedelig tendens til at dræne markedet for grafikkort, og den vej hæve priserne på GPU’er – især i den klasse 1070 Ti placerer sig i.



Nedenstående liste giver dig en solidt fodfæste mht. viden, performance m.v., inden du beslutter dig for om du skal hoppe på 1070 Ti bølgen.

- Anandtech.com - The NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition Review: GP104 Comes in Threes

- Techpowerup.com - NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition 8 GB Review

- Hothardware.com - NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Review: Gunning For Radeon RX Vega 56

- Techspot.com - MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming Review: We Saw It Coming

- Hexus.net - Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X3: Satisfying the gamer with a decent budget.

- HardOCP.com - MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING TITANIUM Review

- Tomshardware.com - Nvidia GeForce GTX 1070 Ti 8GB Review: Vega In The Crosshairs

- Tweaktown.com - NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Review: RX Vega 56 Killer Is Here

- Pcper.com - The NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Review - Featuring EVGA!

- PCWorld.com - Nvidia GeForce GTX 1070 Ti review: The best 1440p graphics card in weird graphics card times

- Overclock3d.net - Nvidia GTX 1070 Ti Founders Edition Review