AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-23 07:50:17

Så vilde er de nye EVGA GTX 1080 Ti SC, SC2 og FTW3

EVGA bekræfter officielt specifikationerne på deres nye EVGA GTX 1080 Ti SC, SC2 og FTW3

EVGA sender deres nyeste flagskib på markedet i form af EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING (11G-P4-6696-KR), og kortet har knap forladt produktionsbåndet, før efterspørgelse tager til grundet populariteten på producentens FTW3 grafikkort.

EVGA har ligeledes bekræftet specifikationerne, og vi bliver præsenteret for et 1080 Ti grafikkort, som er fabriksclocket på 1569/1683 MHz. GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING, er designet med en dual 8 pins power connector samt et 10+2 phase design for at imødekomme kravene til overclocking.

Vender vi blikket mod næste skud i bøssen, så finder vi EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition GAMING ICX (11G-P4-6393-KR)

Det nye EVGA SC Black Edition forlader fabrikken med en clockfrekvens på 1556/1670 MHz, altså en kende neddroslet kontra FTW3, og her benytter EVGA sig også af 7+1 phase design og reference 6+8-pin power plugs.

Som rosinen i pølsenenden finder vi endnu en gang visual eyecandy med deres nye EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING ICX (11G-P4-6593-KR)

Det nye SuperClocked2 edition, er holdt i et sølv-finish, og ud over designet, så er SuperClocked2 praktisktalt identisk mht. specifikationer.

Så bundlinjen bliver:

EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING (11G-P4-6696-KR)



- GPU : GP102

- GPU Base Clock :1569 MHz (+6.0%)

- Cores : 3584

- GPU Boost Clock :1683 MHz (+6.4%)

- TMUs : 224

- Memory Clock :1376 MHz

- ROPs : 88

- Memory :11 GB GDDR5X

EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition GAMING ICX (11G-P4-6393-KR)

- GPU : GP102

- GPU Base Clock : 1556 MHz (+5.1%)

- Cores : 3584

- GPU Boost Clock : 1670 MHz (+5.6%)

- TMUs : 224

- Memory Clock : 1376 MHz

- ROPs : 88

- Memory : 11 GB GDDR5X

EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING ICX (11G-P4-6593-KR)

- GPU : GP102

- GPU Base Clock : 1556 MHz (+5.1%)

- Cores : 3584

- GPU Boost Clock : 1670 MHz (+5.6%)

- TMUs : 224 Memory Clock : 1376 MHz

- ROPs : 88

- Memory : 11 GB GDDR5X 352b