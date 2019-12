AUTHOR :

Sapphire udvider familien med et Pulse Radeon RX 560 LITE grafikkort

Pulse Radeon RX 560 LITE står klar til at træde ind på markedet fra Sapphire, og me den pris på små $100, er det næppe noget high end grafikkort vi bliver vidne til. Derimod jagter Sapphire uden tvivl et køberstærkt entry-level segment, som står stærkt hos forhandlerne.

Sapphire Pulse Radeon RX 560 LITE Series, er bygget med 896 stream-processorer, som er en variant af en Polaris 21 silicon, som vi ser med 1,024 SP, og dermed en begrænset version fra Sapphire.

RX 560 kommer med enten 2GB eller 4GB onboard hukommelse, og et mindre fabriksoverclock på 1300 MHz og RAM clocket på 7.00 GHz.

Af køling på Pulse Radeon RX 560 LITE grafikkortet finder vi en rektangulær aluminium heatsink, som ventileres af et dual fan setup, som inkluderer en heatzink, der er koblet direkte på VRM delen på grafikkortet.

Et seks pins strømdesign står for at forsyne med strøm.

