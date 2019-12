AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-01 09:21:59

Se AMD Radeon RX Vega 64 testet i 8K

8K benchmarks er uden tvivl på vej ind på markedet, men grundet manglende understøttelse i spil samt begrænset udvalg af grafikkort og skærme, så går der uden tvivl noget tid inden det er mainstream.

TweakTown er de første til at fremvise og integrere 8K benchmarks i deres reviews, og som medie indrømmer vi gerne vi er en smule misundelige på vores kollegaer, som bestemt sætter en høj standard.



Med brugen af 8K i benchmark, stilles der bestemt også krav til udstyret, da 8K er 4x flere pixels end 4K og 16x mere end FullHD.



Den grønne rektangel på nedenstående billede viser en FullHD opløsning, og en opløsning på 7680 × 4320 kræver altså 16x flere pixels, for at blive genereret.



Hertil kommer problematikken om ikke alle grafikkort understøtter 8K. Kun grafikkort som TITAN Xp og Vega 64 har vist tilfredsstillende resultater, som giver os en idé om fremtidige resultater.

En nøje udvalgt monitor blev også inddraget i form af Dell UltraSharp UP3218K, hvor prisskiltet lyder på 3,899 USD, så på skærmdelen sættes der også pt. en begrænsning.

TweakTown skriver:



The early results were gathered at Very High / Ultra presets which obviously generated really low framerate. Four cards were used, including AMD’s flagship model Vega 64 Liquid, NVIDIA’s TITAN Xp and TITAN X, and of course the 1080 Ti.



Læs mere hos TweakTown HER

