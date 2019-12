AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-19 08:59:55

Sendes NVIDIA Volta (GTX 20 Series) på markedet Q3 2017

Rygterne tager til omkring kommende NVIDIA GTX 20 series, som indbefatter længe ventet Volta, og flere medier omtaler en potentiel releasedato skal findes i tredje kvartal 2017.

Rygterne tager til omkring kommende NVIDIA GTX 20 series, som indbefatter længe ventet Volta, og flere medier omtaler en potentiel releasedato skal findes i tredje kvartal 2017. Seneste rygter kommer fra en kinesisk website, MyDrivers, som før har ramt ret præcist, når det kommer til releasedatoer.



Nu gætter omtalte website altså på NVIDIA sender deres næste store release i form af Volta på gaden før forventet release i 2018. Volta bliver NVIDIA’s skridt ind på 16nm FinFET process noden med nye GeForce 20 series grafikkort, og her bliver en af de helt store samtaleemner strømforbruget sammen med integreringen af HBM2.



MyDrivers mener ligeledes vi først bliver præsenteret for NVIDIA GeForce GTX 1030, som skal sætte sig på entry level scenen, og kort tid efter skulle vi så få et massivt indtog af nye high end grafikkort som GeForce GTX 2070 med 11 GB GDDR5X @ 12 Gbps RAM, GeForce GTX 2080 med 11 GB GDDR5X @ 14 Gbps RAM samt et TITAN Xv med hele 16 GB HBM2 RAM.



Ydermere omtaler MyDrivers og andre medier, at et GeForce GTX 2080 Ti med 16 GB HBM2 RAM releases i midten af 2018 samt et GeForce GTX 2070 Ti med GDDR5X RAM, som bringer 16 Gbps med sig i kølvandet.



Det er stadig vigtigt at skrive sig bag øret vi stadig er på rygteplan, når det kommer til Volta, og intet er officielt bekræftet fra NVIDIA lejren.



Credit: NVIDIA