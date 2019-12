AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-28 09:10:49

Test af NVIDIA P106-100 cryptocurrency mining grafikkort

cryptocurrency mining er populært, og producenterne har fokus på dette område, som uden tvivl er en lukrativ forrening for alle. Nu er der spottet en test af en "nyt" NVIDIA P106-1t00 grafikkort, som tyder på rent faktisk bare er et GTX 1060.

Om du jagter bitcoins, Litecoins eller Dogecoins, eller noget helt andet, er sådanset underordnet. Faktum er, at cryptocurrency og cryptocurrency mining uden tvivl er kommet for at blive.

Producenterne af grafikkort som AMD og NVIDIA lugter en fed forretning, og vi ser nye kort dukke op fra tid til anden.

Nu er blikket vendt i retning af NVIDIA og deres NVIDIA P106-100, som er et blandt flere nye cryptocurrency mining grafikkort, og som basalt set er et GeForce GTX 1060 6GB bare uden display connectors, og selvom NVIDIA hyper NVIDIA P106-100 værende bedre end than GTX 1060 6GB til cryptocurrency mining, så er forskellen forsvindende lille.



NVIDIA P106-100 byder på ~20 MH/s stock og 24 MH/s Ethereum med en omgang overclocking, så meget lig omtalte GTX 1060.



Nedenstående video viser to modeller, MSI P106-100 baseret på et GTX 1060 6G TOC samt et GALAX P106-100. Noget som støtter op omkring ligheden mellem NVIDIA P106-100 og GTX 1060, er vi på MSI grafikkortet ser omtalte GTX 1060 sticker, som tyder på der er tale om 100 % ens kort.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via banneret