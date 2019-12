AUTHOR :

Titan V benchmarks giver baghjul til GTX 1080 Ti

Fredag blev gavepapiret taget af et nyt business minded NVIDIA grafikkort med teksten “the most powerful PC GPU ever created”.

Fredag blev gavepapiret taget af et nyt business minded NVIDIA grafikkort med teksten “the most powerful PC GPU ever created”. Der er tale om et nyt Titan V til en pris på $3000, som er baseret på en Volta GPU, som NVIDIA selv skriver er udviklet til blandt andet AI og machine learning. Som den nørd platform Tweak.dk, er vi naturligvis kun interesseret i én ting, benchmarks. Her kommer MrOmgWtfHaxor os til hjælp med en række benchmarks af Titan V, om hvordan det performer mod konkurrenternes grafikkort.



For at samle lidt op, er Titan V udstyret med en GV100 GPU, og dermed bygget med en ny TSMC 12-nanometer FFN high-performance node, 110 teraflops af brutal power, 21.1 milliarder transsistorer, 12GB HMB2 RAM, 5120 CUDA Cores, og 640 tensor cores.



Ingen af nedenstående benchmarks er officielle, og dermed kan vi ikke garanterer deres oprigtighed. Med seneste 388.59 WHQL drivers, kan Titan V scorer imponerende 32,774 ved stock frekvenser. Når Titan V clockes op med 170MHz, ser vi resultater på 35,991. For at drage en sammenligning, kan Titan Xp og GTX 1080 Ti ramme omkring 28,000.



Test i Unigine Superposition, smider en score af sig på 5222 i et 8K optimeret 8K preset og 9431 med 1080p Extreme preset. Den velkendte overclocker, Kingpin, har fået et GTX 1080Ti clocket ved 2581MHz på 8642 under brug af LN2.

Der bliver også fremvist resultater over Titan V afviklende spil, og kva Titan V ikke er et gamer grafikkort, som var forventningerne nok ikke store på denne front. Ikke desto mindre æder det GTX 1080 Ti til middag ved 1440p. Her smider Titan V en gennemsnittelig 66fps score af sig i Tomb Raider, 158fps i Gears of War, og 88fps i Ashes of the Singularity.



YouTube kanale, Joker Productions, har lavet en sammenligningsgraf herunder, som viser Titan V er 26 procent hurtigere end 1080Ti, og dog hele $2000 dyrere, som skal tages med i regnestykket.





Bundlinjen må være vi skal se frem til flere Volta baseret grafikkort. Flere rygter omtaler Nvidia overvejer at sætte flere high end GeForce grafikkort ind til Ampere meldes klar, og indtil da må vi bare nyde disse underholdende sammenligninger,