PUBLISHED : 2018-12-20 09:42:24

Vandkølet og overclocket NVIDIA TITAN RTX scorer 31,862 i 3DMark Fire Strike

Flagskibet over dem alle, NVIDIA TITAN RTX scorer 31,862 i 3DMark Fire Strike, som gør det som et bæst af et grafikkort.

I går kom TITAN RTX, NVIDIA’s dyreste grafikkort i handlen, og de første benchmarks er dukket op via en tilfreds kunde, Death @ Twitter.

Billederne af det nye TITAN RTX er delt via Twitter, og kortet blev hurtigt monteret med en Bykski block med LCD og toppet af med en omgang overclocking.

NVIDIA TITAN RTX blev overclocket til 2070 MHz (GPU) og 2025 MHz (RAM). Det resulterede i 31,862 point i Fire Strike benchmark (overall score) og 41,109 point i grafik test.

NVIDIA TITAN RTX byder på en ulåst TU102 GPU med 4608 CUDA cores, 288 Texture Units, 96 ROPs, 576 Tensor cores og 72 RT cores. TITAN RTX er monteret med 24 GB GDDR6 RAM med en teoretisk maksimum båndbredde på vanvittige 672 GB/s. Jbn1010’s overclocking åbnede for en endnu vildere båndbredde på 778 GB/s.

JayzTwoCents har også meldt sig på banen med en TITAN RTX review benchmark video:

Prisen på det nye Turing-bassret TITAN er 2,499 USD.

