AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-21 12:18:22

XFX klar med producentens første low-profile Polaris 12 grafikkort

Skulle jagten være gået ind på en billig PC, hvor pladsen måske skal holdes nede på et minimum, så skal du måske kigge i retning af XFX som nu er klar med producentens første low-profile Polaris 12 grafikkort.

Så er der godt nyt fra XFX, som denne gang fremviser deres nye XFX RX 550 Low Profile og Core Edition grafikkort.

Der bliver faktisk tale om 3 forskellige modeller:



- Dual-slot og full profile Core Edition

- Single-slot, full profile Core Edition

- Dual-slot og low profile mode



Ens for dem er de alle clockes på same frekvens, 1203 MHz, og bliver udbudt som enten 2 eller 4GB varianter. Her til er alle tilslutningerne de samme på grafikkortene, så hvilket man ender ud med, er vel i princippet et spørgsmål om personlig præference, og hvilket system grafikkortet skal bruges i.



Der er stadig ingen officielle priser ude.

Specifikationer:

XFX RX 550 4GB Low Profile OC

GPU : Lexa PRO Base Clock : 1100 MHz

Cores : 512 Boost Clock : 1203 MHz

TMUs : 32 Memory Clock : 7000 MHz

ROPs : 16 Memory : 4 GB GDDR5

XFX RX 550 2GB Low Profile OC

GPU : Lexa PRO Base Clock : 1100 MHz

Cores : 512 Boost Clock : 1203 MHz

TMUs : 32 Memory Clock : 7000 MHz

ROPs : 16 Memory : 2 GB GDDR5

XFX RX 550 4GB Core Edition OC

GPU : Lexa PRO Base Clock : 1100 MHz

Cores : 512 Boost Clock : 1203 MHz

TMUs : 32 Memory Clock : 7000 MHz

ROPs : 16 Memory : 4 GB GDDR5

XFX RX 550 2GB Core Edition OC

GPU : Lexa PRO Base Clock : 1100 MHz

Cores : 512 Boost Clock : 1203 MHz

TMUs : 32 Memory Clock : 7000 MHz

ROPs : 16 Memory : 2 GB GDDR5

Credit: XFX