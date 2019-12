AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-29

ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini fremvist på billeder

ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini fremvist på billeder, og det kunne meget vel være den retning du skal kigge, hvis jagten på et high end grafikkort er gået ind, og pladsen er trang i kabinettet.

Er pladsen trang i kabinettet, men vil du alligevel gerne drage fordel af de super vilde high end grafikkort, så kommer ZOTAC dig måske imøde.



I sidste uge fremviste ZOTAC nemlig deres helt nye ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini grafikkort, og dermed også et løftet slør for hvad vi har i vente.



ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini byder på 3x DisplayPort 1.4, og 1x HDMI 2.0b og 1x dual-link DVI.

ZOTAC har udstyret deres nye high-end grafikkort med et PCB, der måler under 20 cm i længden, og påmonteret en 21.8 cm køler ovenpå, som blandt andet består af en aluminium, som er monteret med 3 stk. 90 mm fans. ZOTAC har valgt at benytte sig af NVIDIA reference hastigheder på deres nye ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini grafikkort, som trækker strømmen fra 2x 8-pin PCIe power connectors.



Prisen er stadig ukendt, men det forventes af ZOTAC fremviser deres ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini grafikkort på Computex 2017.



Kilde: TPU