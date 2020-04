AUTHOR : Uber

AMD’s next-gen Navi 23 GPU med ray tracing?

AMD’s next-generation grafikkort GPU med kodenavn “Navi 23” kunne meget vel komme med hardware-baseret ray tracing. Det er en vigtig ingrediens der mangler i AMD’s nuværende GPU sortiment. Hardware baseret ray tracing dukkede op første gang i Nvidias RTX 20-serien sidste år.





Kilder i industrien hævder, at AMD refererer til denne chip som "Nvidia Killer." Den vil målrettes high-end marked, der i øjeblikket domineres af Nvidias RTX 2080 og RTX 2080 Ti GPU'er.

Navi 23 vil være en af tre high-end GPU'er baseret på AMD's Radeon DNA2 arkitektur. Det er den anden generation af AMD’s reviderede GPU-arkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Radeon RX 5000 serien. AMD vil efter sigende fremstille disse nye chips ved hjælp af TSMC's 7nm + proces node.

Disse tre chips kaldes også "Big Navi." AMD's Lisa Su antydede til eksistensen af nye chips under virksomhedens Q & A call for andet kvartal 2019.

“I would say they are coming,” she said. “You should expect that our execution on those is on track and we have a rich 7nm portfolio beyond the products that we have already announced in the upcoming quarters.”

Hvorfor var hardware ray tracing ikke inkluderet i Radeon RX 5000 serien?

I november 2018 forklarede AMD, at teknologien simpelthen ikke er klar til mainstream-gaming.

Ifølge David Wang, AMD’s senior vice president of engineering under Radeon Technologies group.

“utilization of ray tracing games will not proceed unless we can offer ray tracing in all product ranges from low-end to high-end.”

Et lækket slide fremviste AMD's "ray tracing vision", full- scene ray tracing, vil udnytte cloud computing i nærmeste fremtid.

Rygter om Navi 23 dukkede første gang op i august. Faktisk så vi endnu et bevis på deres eksistens via kommende Linux-drivere, der blev spottet i begyndelsen af november.

Navi 21 kan meget vel være flagskibet af tre kommende AMD GPU’er og lade Navi 23 ende som entry-level GPU. Flere udenlandske kilder omtaler ligeledes en Navi 20 chip, som vi dog ingen yderligere informationer kan spore.

AMD’s næste generation af GPU'er forventes at ankomme omkring juni 2020, og skulle være designet med bedre spændingsregulering, shaders med variabel hastighed, hurtigere cache med videre.

AMD kunne meget vel fremvise noget yderligere under CES 2020 i januar, hvor Tweak.dk har tre journalister med på messen.

