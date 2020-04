AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-10-07 15:59

1080p performance til billigere penge?

Baseret på den samme 7nm teknologi, som AMD for nylig bragte til sin nye Radeon 5700 grafikfamilie på E3, er det nye entry-level Radeon 5500 grafikkort bygget til 1080p spil.





Mens 5700 serien var designet til 1440p gameplay, er 5500 serien designet til at bringe responsivt gameplay til 1080p gaming, inklusive 60 frames pr. sekund (fps) på high-end AAA titler og 90 fps performance til esports spil.

Ligesom dets high-end søskende er 5500 serien bygget på AMD’s Navi platform ved hjælp af 7nm process noden og virksomhedens RDNA arkitektur. AMD’s Radeon 5500 seriens grafikkort vil være tilgængelig på både desktops og laptops. Med lanceringen af Radeon 5500 serien samarbejder AMD med OEM partnere for at gøre sine grafikkort mere tilgængelige. Mens 5700 serien nu er tilgængelig på Alienware, HP Omen og Lenovo Legion produkter, kommer systemer med Radeon 5500 i det fjerde kvartal fra MSI, Gigabyte, ASRock, PowerColor, XFX og Sapphire.

Radeon 5500 kan prale med et design med 22 compute units og 1.408 stream processorer, der er i stand til sende 5,2 teraflops over disken eller 4,6 teraflops på bærbare. Gaming frekvensens hastighed er 1.448 GHz på bærbare eller 1.717 GHz på stationære computere. Grafikkortet understøtter op til 8 GB GDDR6-RAM på bærbare computere, og det antal er fordoblet for stationære. Med understøttelse af PCIe 4.0 og GDDR6 hukommelse hævder AMD, at deres nye 5500 serie leverer dobbelt så høj performance og båndbredde på disse nøgleområder som den foregående PCIe 3.0 standard og GGDR5 hukommelse også bragte med sig i kølvandet.

AMD benchmarkede ydelsen på det nye Radeon 5500 grafikkort mod det ældre RX480 og Nvidia’s GTX 1060 grafikkort, fordi det er her de fleste brugere typisk vil opgradere fra.

Den nye GPU klarer sig godt og leverer en 1,6X ydelse pr. watt spring og 1,7X ydelse pr. area boost. Det nye familiemedlem får altså 20% performance boost sammenlignet med RX480, mens det forbruger 27% mindre strøm.

Under en præsentation viste AMD, at deres nye 5500 grafikkort er i stand til at levere 92 fps på Gears 5, 82 fps på Borderlands 3 og 60 fps på Ghost Recon, ydelse, der placerer kortet langt foran Nvidia’s GTX 1650, der optrådte med henholdsvis 61 fps, 61 fps og 47 fps. I epic mode på Overwatch, for eksempel, gik frames mod135 fps med Radeon 5500, sammenlignet med kun 89 fps på Nvidia’s kort. Radeon 5500M til bærbare computere leverede lignende resultater, og AMD forventer, at denne del vil kunne levere op til 30% hurtigere ydelse end Nvidia’s GTX 1650 mobile grafikchip.

Som en bonus til gamerne, der køber et OEM system med 5500 eller 5700 grafik, kaster AMD enten Borderlands 3 eller Ghost Recon gratis med som en del af en kampagne. 5500 grafik fungerer sammen med FreeSync, så sørg for at parre dit nye system med en kompatibel skærm i samme omgang.

Sammen med zero-day drivers arbejder AMD også med spiludviklere for at optimere spil til Radeon GPU'er, hvilket bringer teknologier som FidelityFX, Anit-Lag og image sharpening, der debuterede i 5700 serien til den nye mainstream 5500 grafikkort.

Anti-Lag forbedrer responstiden med op til 23% ifølge AMD's tests, og funktionen bemærkes som værende vigtig for spillere på eSports arenaen. Image sharpening forbedrer også grafik renderingen i spil, hvilket gør spil mere visuelt fordybende.

Nu ser vi frem til at teste Radeon 5500 af på egen hånd.