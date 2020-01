AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-29 16:56

AMD Radeon RX 5600 XT GPU specs bekræftet

Med 2304 Cores, 6 GB GDDR6RAM og op til 1620 MHz, er der lagt op til et ret spændende AMD Radeon RX 5600 XT release.





Dermed er specifikationerne for AMD’s Radeon RX 5600 XT grafikkort bekræftet via en producent hjemmeside (indholdet blev hurtigt fjernet). Det specifikke kort, der er en Radeon RX 5600 XT 6 GB variant, er blevet opført før det blev frigivet, hvilket viser, at lanceringen af AMD's næste Navi-baserede diskrete grafikkort er lige rundt om hjørnet (CES 2020?)

De komplette specifikationer for grafikkortet står altså anført, og det er baseret på 7nm Navi RDNA grafikarkitektur. Den overraskende aspekt er, at Radeon RX 5600 XT har meget bedre GPU-specifikation, end vi forventede. 36 Compute Units eller 2304 stream-processorer, vil denne chip tilbyde det samme core counts som Radeon RX 5700. Den specifikke variant til Radeon RX 5600 XT er endnu ikke bekræftet, men den kan enten være en neddroslet Navi 10 SKU eller en totalt anden GPU.

Når det kommer til hukommelsesdesignet, er det her, vi begynder at se store forskelle mellem Radeon RX 5700 og Radeon RX 5600 XT. Mens Radeon RX 5700 bygges med 8 GB GDDR6 hukommelse med en 256-bit bus, vil Radeon RX 5600 XT komme med 6 GB GDDR6 hukommelse med en 192-bit bus. Radeon RX 5700 leverer også en højere båndbredde på 448 GB / s, idet der bruges 14 Gbps DRAM dies, mens Radeon RX 5600 XT vil tilbyde 288 GB / s båndbredde, ved at bruge langsommere 12 Gbps DRAM die.

Overraskende kommer selv den entry-level Radeon RX 5500 XT med 14 Gbps hukommelses-dies, og tilbyder 224 GB / s båndbredde. Det vil være interessant at se kortets ydelse, når hukommelsen overclockes til 14 Gbps for at se, om der er potentielle flaskehalse på hukommelsessiden, der kan påvirke grafikkortets ydelse.

GPU frekvenser er også en stor forskel med denne specifikke fabriks-overclocket variant, der har et basisclock på 1235 MHz, et game-clock på 1460 MHz og et boostclock på 1620 MHz. Radeon RX 5700 understøtter en basisfrekvens på 1465 MHz, et game clock på 1625 MHz og et boostclock på 1725 MHz. Så en stor forskel i frekvensernes hastigheder på begge grafikkort. Dette ville også føre til meget lavere TDP på omkring 150W-ish, mens Radeon RX 5700 har en TDP på 180W. rygterne omtaler, at grafikkortet kræver et enkelt 8-polet strømstik, og displayudgange inkluderer en enkelt HDMI 2.0b og tre DisplayPort 1.4 porte.





De komplette specifikationer for grafikkortet er listet nedenfor:

Clock: GPU / Memory

Boost Clock: Up to 1620 MHz / 12.0 Gbps

Game Clock: 1460 MHz / 12.0 Gbps

Base Clock: 1235 MHz / 12.0 Gbps

Key Specifications:

Radeon RX 5600 XT Graphics

2nd Gen 7nm GPU

Up to 1620 MHz Boost Clock

6GB GDDR6, Up to 12.0 Gbps Speed

1 x 8-pin Connectors

3 x DisplayPort / 1 x HDMI

240.6 x 126.5 x 53.0 mm

Key Features:

Long Life Dual Fan Design

Metal Backplate

0dB Silent Cooling

AMD Eyefinity Technology

Radeon FreeSync 2 HDR

8K Resolution Support



Grafikkortet forventes at blive lanceret ved CES 2020, som er et kravler hastigt nærmere, og hvor Tweak.dk er med. Her vil priserne også blive en væsentlig faktor for, hvor grafikkortet skal finde sin plads i markedet – mod NVIDIA og hos kunderne.





Source & Images credit:

WCCFTECH, REDDIT