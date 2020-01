AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-03 17:14

Ampere grafikkort 50% hurtigere end Turing

Det ser ud til, at 2020 kunne være af spændende karakter for grafikkortmarkedet. AMD’s næste generation af ”Big Navi” GPU ryger ikke kun i grafikkorts-puljen, men en ny rapport hævder, at Nvidias Ampere grafikkort også lanceres - og de vil give et betydeligt performance boost, men med kun det halve strømforbrug sammenlignet med Turing.





Rapporten stammer fra Taipei Times (via Toms hardware), hvor Yuanta Securities Investment Consulting Co i en notat omtaler, at Nvidia ville lancere sin Ampere-baserede GPU i andet halvår af 2020. Efter at have afsløret Turing arkitekturen på SIGGRAPH 2018, er virker det oplagt, set ude fra, at virksomheden afslører Ampere ved den samme begivenhed i juli 2020.

AMD har været på 7nm i et stykke tid nu, så det er ikke overraskende, at rivalen vil følge i Team Reds fodspor, og flytte fra Turing's 12nm FinFET produktionsproces til 7nm og de fordele, det bringer med sig. Og i modsætning til AMD, forklarede Nvidia tidligere, at de næst generation GPU'er ville blive produceret i samarbejde med TSMC og Samsung.

Mens vi er ved fordelene; Yuanta hævder, at Ampere's 7nm proces vil føre til en 50 procents stigning i grafisk ydeevne, mens strømforbruget halveres. Det lyder næsten for godt til at være sandt, så vi bliver nødt til at vente og se, hvor nøjagtig Yuanta viser sig at være.

Som man kunne formode, forventes lanceringen af en ny Nvidia GPU at se en øget efterspørgsel efter grafikkort samt bærbare computere. MSI, der ser 60 procent af sit salg kommer fra gaming-sektoren, vil opleve lanceringen være fordelagtig, og det samme vil gøre sig gældende for Gigabyte og Asus, som også vil høste af fordelene ved en ny arkitektur.

Ampere vil også gå benhårdt mod AMD’s Big Navi grafikkort. Navi 21 GPU rygtes at komme med den dobbelte hastighed samt fysiske størrelse sammenlignet med Navi 10, vi blandt andet finder på RX 5700 XT.