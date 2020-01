AUTHOR : Uber

ASRock Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC

ASRock har netop taget gavepapiret af deres nye ASRock Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC grafikkort, og dermed hopper ASRock med på AMD’s seneste serie af grafikkort lanceringer.





ASRock har lanceret sit Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G overclocket grafikkort udstyret med AMD's 2. generation 7nm Radeon RX 5500 XT GPU, 8 GB 128-bit GDDR6 videohukommelse.

Frekvenserne i base / gaming / boost rammer henholdvis 1685/1737/ og op til 1845 MHz, som dermed har en højere frekvens end referencespecifikationen for Radeon RX 5500 XT.

ASRock Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC byder på GDDR6 med en samlet kapacitet på op til 8 GB, en båndbredde på 128-bit og den nyeste PCI Express 4.0 busstandard. Disse nyeste mainstream-specifikationer gør Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC grafikkortet i stand på papiret, at håndtere 1080p performance uden problemer af nogen art.

ASRock skriver:

“ASRock Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC graphics card uses 2-slot dual-fan thermal design to achieve the best balance between cooling capacity and its size. The brilliant ARGB lighting effect and stylish appearance design, together with ASRock’s own Phantom Gaming series motherboard that also supports the Polychrome SYNC function, allow gamers to build a comprehensive lighting effect system. The stylish metal backplate makes the overall graphics card more fancy, cool and solid. The 0dB Silent Cooling technology can completely stop the fans when the temperature is low, with no noise. Furthermore, the ASRock Tweak software utility provides real-time performance adjustment and intelligent fan speed control. This configuration can fully meet the gamers’ dual requirements of eye-catching appearance and full functions.”





