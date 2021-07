Big Navi grafikkort fra AMD med 16 GB RAM i 2020

En samling information fra Chiphell leakeren wjm47196 giver os en masse information om AMDs kommende Big Navi grafikkort og det lader til vi kan forvente dem senere på året.

22 jul. 2020 kl. 13:54 Af Kenneth Johansen

Den Chiphell-baserede leaker wjm47196 har tidligere vist sig at ramme meget godt med sine tidligere leaks, så der kan være god grund til at se nærmere på de nye informationer. wjm47196 har tidligere haft ret i sine oplysninger både omkring Navi 10 grafikkortene og omkring lanceringen af AMDs 7nm mainstream grafikkort.

Det første, der er værd at bide mærke i er, at vi kan komme til at se helt op til 16 GB RAM på de kommende “Big Navi” grafikkort fra AMD. Det er altså en fordobling i forhold til de nuværende grafikkort som RX 5700 XT, som er baseret på en Navi 10 chip.

Det er ikke helt specificeret, hvilken RAM arkitektur der bruges, men der nævnes en 384 bits memory bus, hvilket kunne tyde på, at der bliver tale om GDDR6 og ikke HBM2. AMD har heller ikke ligefrem haft gode oplevelser tidligere med at anvende HBM RAM på deres mainstream grafikkort, så GDDR6 RAM lyder som et godt bud.

Der har været tale om kommende GDDR6X RAM, men der er kommet meget lidt information ud om det rygte. På nuværende tidspunkt er der ingen af RAM producenterne, som har nogen optegnelser omkring GDDR6X, hvilket enten kan skyldes en streng NDA aftale med Nvidia og AMD, eller noget så simpelt som de ikke er i mainstream produktion endnu.

Under alle omstændigheder så vil de 18 Gbps, som GDDR6 kan levere, stadig være et godt spring frem sammenlignet med de 14 Gbps, som de nuværende Navi kort her. Hvis de nye hastigheder bliver en realitet vil det kunne betyde bandwidth på op til 864 GB/s.

Udviklingen af de nye kort er efter sigende også så langt fremme, at sample kort er blevet sendt ud til driverudvikling. Selve kortdesignet er dog ikke helt på plads endnu, så tidspunktet for lanceringen af de nye grafikkort er endnu usikkert, men formodentligt ikke før fjerde kvartal i år. Starten af november nævnes som en sandsynlig mulighed.

Ifølge wjm47196 forventer han, at Nvidia præsenterer deres nye grafikkort allerede i september, så her bliver AMD altså overhalet af det grønne hold.

AMD har selv meldt ud at deres “Big Navi” grafikkort, baseret på RDNA 2 arkitekturen, vil komme til at spille en rolle inden for 4K gaming. Den første generation af RDNA-baserede kort leverede et ydelsesspring på omkring 50% i forhold til GCN baserede kort og AMD forventer et lignende spring, når skiftet går fra RDNA til RDNA 2.

Det bliver kombineret med VRS (Variable Rate Shading) og hardware accelereret Ray Tracking, som begge dele kan være med til at indhente noget af det forspring, som Nvidia har.

De nye oplysninger er i den grad spændende for dem af os, der har interesse i high-end grafikkort. Ydelseskongen har i lang tid været Nvidia, og selv om det er nogen solide og gode grafikkort, som det grønne hold producerer, så bliver det rart, hvis der kommer reel konkurrence på high-end markedet. Den slags kommer som regel forbrugeren til gode. Hvis vi kan se lidt i retningen af AMD's indtog på CPU markedet med deres Ryzen serie, så ville det være spændende, hvis det samme kunne lade sig gøre for dem med grafikkort.

Kilde: WCCFTech