GIGABYTE teaser med RX 5700 XT AORUS Edition

Gigabyte sender en ny AORUS baseret AMD Navi 10 GPU på markedet med et triple-fan og triple-slot design. Denne model vil være hurtigere end den eksisterende RX 5700 Gaming-serie.





Vigtigere er det dog, at AORUS RX 5700 er en erklæring om, at Gigabyte ikke har forladt entusiastmarkedet for Radeon baserede grafikkort. Det er et stykke tid siden vi så den sidste AORUS model. Det sidste AORUS Radeon grafikkort var baseret på RX 580 (Polaris 20 XTR), da virksomheden ikke lancerede Radeon RX 590 AORUS.

Det nye grafikkort, der er baseret på RDNA arkitektur, vil være klar i løbet af få uger (slutningen af november / begyndelsen af december), så lige i tide til at tilføje listen af julegaveønsker.

GBT_Brian (Gigabyte Community Manager):

You guys asked for it and we are delivering! Going into mass production next week and should be available 2-3 weeks after. I’ll post more pics as soon as the product hits our warehouse.

