AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-03-08 09:09:00

MSI GTX 1660Ti Gaming X og MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC

Kort tid efter lanceringen af GeForce RTX 20xx, startede jungletrommerne der sang om nye graffikkort, og som rosinen i pølseenden, blev markedet for nyligt udvidet med billigere grafikkort kort i Turing familien UDEN RTX funktioner. Det blev GTX 1660Ti i første omgang, og i dag har vi kigget på to kort fra MSI.





Rygterne har svirret længe om muligheden for et nyt kort fra NVIDIA baseret på deres Turing arkitektur uden RTX funktionerne, som ellers ved lanceringen af Turing familien, blev præsenteret som det nye sort inden for gaming grafik.



Nu er svaret kommet, og frem på scenen trådte nye GTX 1660Ti grafikkort. Vi har i den spæde opstart anmeldt to GTX 1660Ti grafikkort fra MSI, og flere kort er allerede på vej med posten fra GIGABYTE og EVGA.



Anmeldelsen har været en anelse forsinket grundet sygdom, men vi er tilbage på fuld kraft igen!



Se hele anmeldelsen:

Det er allerede ved navnet tydeligt der er skåret ned, for med de nye kort, er vi nu tilbage på GTX, og ikke med RTX navnet, som alle de nye grafikkort har båret.

GTX 1660Ti kortene er lavet for at imødekomme den ret store del af kunderne på markedet, som ikke sigter efter high-end GPU’er, og som ikke har behov for de ”smarte” RTX funktioner, som efter manges mening bare er med til at gøre produkterne dyrere, end de behøver at være.



Min egen anbefaling i forbindelse med anmeldelser af RTX kortene tidligere, har også været, at det bestemt ikke skal være RTX funktionerne, der skal være argumentet for at købe nyt grafikkort.

Nu hvor vi efterfølgende har set mere til DLSS, og de desværre ret skuffende resultater, så er det nok endnu mere aktuelt end tidligere.

Find flere test af grafikkort HER

Ind på markedet kommer altså GTX 1660Ti for at redde dagen for de budget mindede gamere, og et statement fra NVIDIA om, at low-end/entry level bestemt er i søgelyset.



Navnet kan måske undre lidt, men den officielle NVIDIA forklaring bunder udi, at ydelsen placerer sig tættere på et kort i 20 serien end den tidligere 10 serie. Men NVIDIA ville ikke bruge et navn som for eksempel 2050, da 20 i deres bog var forbeholdt kort med RTX funktioner. Så vi endte altså ud med et navn ca. midt i mellem med 1660T. Hertil skal nævnes brugen af GTX nok hænger sammen med vi får Turing uden RTX funktionalitet.

I dag tager vi et kig på to GTX 1660 Ti fra MSI. Posten dukkede op med både deres GTX 1660Ti Gaming X og MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC, og vi valgte at samle begge i en og samme test.



NVIDIA laver ingen Founders Edition versioner af GTX 1660 Ti, så det er altså udelukkende partner kort (AIB), som kommer til at blive tilgængelige i GTX 1660Ti serien.



GTX 1660Ti er som sagt bygget på Turing artikelturen og i det her tilfælde TU116 chippen, som kommer med 1536 CUDA cores, hvor det nærmeste andet Turing kort, RTX 2060, kommer med 1920. Der er altså heller ingen af de Tensor og RT Cores, som man finder på RTX grafikkort.

Vi får seks GB GDDR6 RAM på en 192 Bit hukommelsesbus, så også på den front barberet ned i forhold til de større Turing kort.

Tilslutningerne på begge kort, giver og tre Displayporte og et enkelt HDMI stik, og på strømsiden er der et enkelt otte pins stik til at drive tingene.



MSI GTX 1660Ti Gaming X kortet er angivet med en boost hastighed på 1875 MHz, mens MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC kniber sig under 1860 MHz.



Kigger vi på begge grafikkort, så er det mere eller mindre Déjà vu i forhold til de RTX 2070 grafikkort, som vi har kigget på tidligere. Begge holder helt den samme designstil, som deres større brødre med samme navn, så på den front er der ikke noget nyt under solen.



MSI GTX 1660Ti Gaming X kortet kommer med et noget mere lækkert finish i forhold til det generelle design. Hertil kan vi notere ting som RGB LED lys og metal backplate. På MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC lyset sparet væk, og i stedet for en metal backplate, får vi en i sort plastik med et look af børstet aluminium.



Personligt synes vi bedst om Gaming X modellen i forhold til udseendet, men det kan på papiret, udløse en højere pris, så det er naturligvis op til den enkelte at vurdere, om det er værd at betale for det.

Nu hvor vi har alt det tekniske bag os, så er det blevet tid til at se på ydelsen, for i sidste ende er det sikkert det, som er med til at afgøre købet for de fleste sammen med budgettet.

Under Full load boostede GTX 1660Ti Gaming X fra MSI til 1965 Mhz. Så omkring 100 MHz bedre end officielt angivet, og temperaturene toppede ved 65 grader selv efter længere tids belastning, hvilket jeg synes er ganske fornuftigt.



Lydniveauet på mit kontor ligger om dagen på omkring 35 dBA, og lydniveauet med 1660Ti Gaming X under load, toppede omkring 38 dBA, så altså i den acceptable ende, der hurtigt druknes af lyden fra dine spil.

MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC boostede under full load til 1935 MHz, så her får vi også lidt mere for pengene end annonceret. Fuldstændig som på GTX 1660 Ti Gaming X, toppede temperaturen ved 65 grader, så på den front matcher de to kort hinanden.

Lydniveauet lander også stort set på samme niveau på GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC fra MSI med lige omkring 38 dBA.

Så samlet set er der kun en forskel imellem de to kort på kun 30 Mhz, hvilket i vores optik, ikke det der skal afgøre, om man køber det ene eller det andet kort. I vores bog bør det være et spørgsmål om budget og looks.





Vores benchmarks underbyggede fint tidligere pointe om, at der ydelsesmæssigt ikke er nogen forskel imellem de to kort fra MSI. Resultaterne i spil, er hvad vi ville kalde identiske, og lydniveau og køling matcher også. Så til spørgsmålet om man skal købe den ene eller den anden, vil vi sige det er en smagssag

1660Ti Gaming X kommer med lidt flere detaljer i forhold til design, byggekvalitet og RGB LED lys, men om det betyder noget, når først kortet sidder i maskinen, vil vi lade være op til den enkelte.

Selvom om GPU’erne har forskellige vejledende priser fra MSI, så koster begge kortene herhjemme nogenlunde det samme med priser omkring 2500 kr. Så hvis vi selv skulle vælge, blev det GTX 1660Ti Gaming X versionen alene på looket.



Generelt set er GTX 1660Ti grafikkortene er et super godt kort, hvis du sigter efter gaming i 1080 eller 1440p, hvor man sagtens kan være med og endda også med en high refresh skærm, hvis man holder sig i 1080 opløsningen.



Man får altså et Turing grafikkort der yder super godt til de lavere opløsninger, men uden de fordyrende RTX funktioner, som mange sikkert er ligeglade med alligevel. Men man får altså stadig de forbedringer med, som kommer med Turing artikelturen, som for eksempel forbedret shaders og video encoding, der bestemt kan betyde noget hvis man for eksempel streamer.

Der hvor filmen knækker lidt, har faktisk slet ikke noget med de nye GTX 1660 Ti kort at gøre i sig selv, men derimod at finde på prisen. Den er isoleret set meget fin for 2500 kroner for en GPU, der yder som det her.

Ulempen er dog, at hvis man kigger op i stakken af NVDIA kort, og kigger på et RTX 2060, som unægteligt giver bedre ydelse, så er der ikke ret langt prismæssigt.

De billigste RTX 2060 kort, vi har kunne finde online, koster på nuværende tidspunkt lige omkring 2900 kroner (08/03-2019) Det vil sige at det altså kun er omkring 400 kroner mere man skal have op af lommen, for et grafikkort, der performer bedre end GTX 1660 Ti, og tilmed med de famøse RTX features.



I de sammenligninger, vi har kunne lave her, er der omkring 15 til 30% mere ydelse at hente alt efter hvilket spil der er tale om, ved at gå fra et GTX 1660Ti og op til et RTX 2060. Det er altså med en prisstigning på kun omkring 16%.



Har du muligheden, eller kan væbne dig med tålmodighed og spare op, så ville vi anbefale RTX 2060 kort.

MEN, når det er sagt, så vil vi igen vende tilbage til at både ydelsen og prisen på GTX 1660Ti kortene.



Prisen og ydelsen kan vi ikke fornægte er god, og man får meget for pengene, og de er bestemt værd at købe. Vi mener dog det er vigtigt at omtale det minimale forskel der på nuværende tidspunkt er på de lidt større kort.

Men hvis den slags ikke spiller en rolle, så går du ikke i byen med et GTX 1660Ti kort, som dem vi har testet.

Godt:

Lydsvage kort

God ydelse i både 1080p og 1440p

Fornuftige pris

Skidt:

Prisen ligger ved testtidspunktet ret tæt på et RTX 2060

Scorer 8/10 og Safe buy award