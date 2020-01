AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-20 08:25

MSI RX 5500 XT Gaming og MECH Series frigivet

MSI har denne måned annonceret sine grafikkort baseret på den nye AMD Radeon RX 5500 XT-serie. Nu er de nye MSI Radeon RX 5500 XT GAMING / MECH serie grafikkort tilgængelige i handlen, og klar til at sætte deres præg på gaming markedet.





Radeon RX 5500 XT-serien er bygget på 7 nm FinFET processen og leverer højere ydelse pr. Watt sammenlignet med den tidligere arkitektur. De nye grafikkort er udstyret med den nye AMD RDNA arkitektur, som er designet til at levere solid performance, skalerbarhed og effektivitet.

Radeon RX 5500 XT MECH-serien er den opgraderede version af det populære VENTUS-design. MECH har et gråt farvetema og inddrager de populære TORX FAN 3.0, som skal sikre kølingen er optimeret til bedste performance samt holde støjniveauet nede.

“MSI Dragon Center is a brand-new software platform with the goal to integrate all MSI software for components, desktop systems and peripherals. The all-new software features Gaming Mode, which instantly optimizes your hardware for the best gaming experience including SSD, monitor and network settings. This budding new software platform will continue to improve and evolve, including more unique functionalities and benefits for MSI users.”

- MSI

Priserne er ikke omtalte på nuværende tidspunkt.





Source & Image credit:

TPU