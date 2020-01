AUTHOR : Uber

Nu stiger priserne på grafikkort

Priserne på NVIDIA og AMD grafikkort kunne meget vel stige i 2020 grundet forhøjet efterspørgsel på DRAM.

Grafik DRAM priser forventes at stige over 5% i 2020

Kommer denne stigning på DRAM, vil det unægtelig have indflydelse på NVIDIA og AMD grafikkort

Ved at citerer DRAMeXchange, skriver DigiTimes, at grafik DRAM eller hukommelsen, der bruges af GPU-producenter til at bygge deres produkter, forventes prisen at stige allerede fra Q1 2020.

”Graphics DRAM is more sensitive to demand change than other types of memory products, so its price fluctuations can be dramatic as well. With OEM clients raising their stock-up demand, Graphics DRAM contract prices are projected to increase by over 5% QoQ, the highest among all memory products”

via DRAMeXchange

Årsagen bag prisstigningen omtales at være forsyningsbegrænsninger, da alle større forbrugere af grafik DRAM skifter fra GDDR5 til GDDR6 hukommelse. NVIDIA var den første, der skiftede, startende med deres GeForce RTX lineup, men har nu inkluderet GeForce GTX i en del af skiftet, der understøtter den nye GDDR6 hukommelses interface. Disse mainstream og budget grafikkort er rettet mod masserne, hvilket gør NVIDIA til en af de største forbrugere af GDDR6 hukommelsen på markedet.

AMD havde et stort lager af ældre GDDR5 hukommelsesbaserede grafikkort, og når disse beholdninger er tømt, overfører de også deres nyeste Navi-grafikkort til GDDR6. AMD Radeon RX 5700 XT og RX 5700 var de første AMD grafikkort med GDDR6 hukommelsesdesign, og de har for nylig frigivet RX 5500 serien, der sigter mod mobilitet og desktop markeder, og som er udstyret med GDDR6 hukommelse. AMD vil også introducere en tredje Navi baseret serie, Radeon RX 5600. Her formodes udstillingsvinduet at være omkring CES 2020.

”In the graphics card market, the majority of NVIDIA’s shipments of graphics cards are based on the RTX platform, and most of these RTX cards use GDDR6 memory. AMD is also proactively destocking its older graphics cards with GDDR5 memory; the company has completely switched to GDDR6 for its latest NAVI series of GPUs. In the game console market, Sony and Microsoft are still relying on GDDR5 for PS4 and Xbox One, respectively.

However, their next-generation consoles to be released in 2H20 (i.e., Sony’s PS5 and Microsoft’s Xbox Series X) will be equipped with GDDR6 memory. The memory capacity of these upcoming consoles could be raised up to 16GB, which is twice that of current mainstream graphics cards. Given these developments, demand is expected to exceed supply for graphics DRAM in 2020”

via DRAMeXchange

Historisk set har NVIDIA & AMD ikke set grafikkorts DRAM som en markant begrænsning bortset fra under Crypto-krisen, der førte til DRAM-mangel, men nu vil næste generation af konsoller også tage en bid af DRAM kagen, og der vil uden tvivl sætte markedet for DRAM til grafikkort under fornyet pres.

Både Microsoft og Sony forventes at lancere deres Xbox Series X og PlayStation 5 konsoller næste år, som også vil inddrage AMD’s Navi arkitektur og den dertilhørende GDDR6 hukommelsesarkitektur. Der vil være behov for større udbud for at følge med efterspørgslen fra næste generations konsoller, og det er blandet her mange analytikere tror DRAM til grafikkort-produktionen bliver presset.

“Currently, Graphics DRAM accounts for less than 6% of the industry’s overall output. Owing to a constrained supply and the abovementioned demand drivers, quotes are starting to stabilize. Because suppliers will not be able to make quick enough adjustments in their product mixes to immediately meet the rising demand, TrendForce forecasts a sharp rebound in the contract prices of Graphics DRAM in 2020, which will register perhaps the largest increase among products for different memory applications”

Arvil Wu fra TrendForce, omtaler i samme omgang, at grafik DRAM har højere produktionsomkostninger pr. chip. Dette kan føre til en prisstigning på ikke kun eksisterende GDDR6 baserede grafikkort fra AMD og NVIDIA, men også næste generations produkter, som også forventes at drage fordel af GDDR6, medmindre begge virksomheder beslutter at gå HBM2 / E vejen.

