AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-12 18:37

Radeon RX 5500 XT GPU: Gaming på 1080p budget

AMD’s Radeon RX 5500 XT GPU bringer 1080p gaming til en budgetvenlig pris.





AMD lancerede Radeon RX 5500 XT GPU i dag efter først at tease med grafikkortet tilbage i oktober. Den nye grafikprocessor kører på AMD’s RDNA-spilarkitektur og sigter mod at levere solid 1080p gaming til en budgetvenlig pris. Radeon RX 5500 XT er tilgængeligt med op til 8 GB hukommelse og understøtter flere funktioner til at gære vores 1080p gameplay mere flydende - herunder AMD Radeon Anti-Lag, AMD Radeon Boost, AMD Image Sharpening og krydret med AMD FidelityFX. Radeon RX 5500 XT GPU fås fra i dag og starter med en pris på $ 169 for 4GB versionen. 8 GB version koster $ 199

AMD byggede Radeon RX 5500 XT GPU til 1080p gaming

Grafikkortet er bygget på en 7nm processeteknologi og understøtter PCIe Express 4.0 teknologi. Det bringer også GDDR6 hukommelse med sig. AMD siger, at GPU’en er i stand til at levere 60FPS i udvalgte AAA-spil og op til 90+ FPS i "select top esports-titler."

AMD påpeger, at 64 procent af gamere spiller ved 1080p ifølge Steam-survey fra november 2019. Mange gamers vælger at holde deres opløsning på 1080p for at opnå et mere flydende gameplay og ydeevne.

Du kan se de komplette specifikationer og detaljer om GPU'en via AMD.





Kilde & Image credit:

AMD