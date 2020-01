AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-11 08:37

Sådan forbedrer AMD framerates på AMD grafikkort

Det nye buzzword hos AMD er Radeon Boost. AMD’s nye generation af Radeon Software Suite leveres med en række spændende forbedringer, men en af de mest spændende er den nye Radeon Boost-teknologi.





Ved hjælp af dynamisk justering af opløsningen i scenarier med høj hastighed og hurtige bevægelser, hævder AMD, at de i nogle tilfælde kan forbedre billedhastighederne med næsten 40%, dramatisk forbedre animationen flow og reducere input-lag, uden at påvirke billedkvaliteten som en nævneværdig faktor.

Foruden nye generationer af grafikkort har både AMD og Nvidia taget store skridt i det forløbne år for at forbedre kvaliteten på spillernes oplevelser ud over rå ydeevne. Image sharpening teknologien startede hos AMD, og er nu tilgængelig for både team red og team green, og anti-lag-teknologier er også blevet en fælles front i kampen om at tilfredsstille kunderne.

Radeon Boost er dog lidt anderledes, og umildbart kun forbeholdt en AMD-eksklusiv teknologi.

AMD beskriver det som en "Bevægelsesbaseret dynamisk opløsnings" teknologi. Forkortet betyder det, Radeon Boost registrerer, når du udfører hurtig bevægelse, som i højhastigheds FPS eller RTS spil, og justerer opløsningen for at forbedre din billedfrekvens/framerate. Slutresultatet er et hurtigere, mere flydende gameplay uden at påvirke udseendet på spillet. De mest hardcore gamers vil sikkert kunne øjne et lidt mere pixeleret billede. Dette burde i teorien også forbedre dit spils reaktionsevne, da højere framerates også hjælper med at reducere input-lag.

AMD hævder en gennemsnitlig forbedring på omkring 23 procent i gennemsnitlig FPS til understøttelse af spil, hvor Overwatch har en næsten 40 procent forbedring i framerate med Radeon Boost aktiveret.

Listen over nuværende understøttende spil inkluderer:

- Overwatch

- PlayerUnknown’s Battlegrounds

- Borderlands 3

- Shadow of the Tomb Raider

- Rise of the Tomb Raider

- Destiny 2

- GTA 5

- CoD WW2

AMD har planer om at udvide denne liste i fremtiden, hvis funktionen viser sig at blive populær. Radeon Boost kræver ingen form for aktivering hos spiludviklere, så der er ingen reel begrænsning for, hvilke spil AMD kunne understøtte med det.

I Radeon-softwaren kan brugere slå funktionen til og fra, samt indstille en procentvis baseret "Minimumopløsning", som spillet nedjusteres til på tidspunkter med hurtig bevægelse. En lavere procentdel giver større præstationsforbedringer, men kan lide under hæmmet spil-visuals.

Hvis du selv ønsker at spille med AMD Radeon Boost, er det tilgængeligt nu som en del af den seneste AMD Radeon driveropdatering.





Kilde & Image credit:

AMD