grafikkort tests

Vi vurderer også altid på prisen over i forhold til det produkt vi står med i hånden.

Til sidst vil vi altid vurdere vores samlede oplevelse med grafikkortet, prisen og ikke mindst de testede områder - det giver os Tweak scoren.



Desværre er vi ikke i stand til at teste alle produkter, men vi tester naturligvis altid alt det vi overhovedet er i stand til.



Vi tester forskellige grafikkort her på Tweak redaktionen, derfor har vi en lang række tests vi gentager ved hver eneste nye grafikkort som lander i vores hænder. På den måde sikrer vi en høj kvalitet på vores sammenligning af de forskellige grafikkort uanset hvilken producent eller grafikchip der er tale om. Samtidig opnår vi den fordel, ved at holde indholdet i vores tests meget ens, at du nemt kan sammenligne de forskellige grafikkort.