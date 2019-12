AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-11 12:52:00

[CES 2018] Klipsch fremviser trådløse højtalere med Google Assistant

Google Assistant vinder sammen med f.eks. Alexa fra Amazon mere og mere indpas i hverdagselektronik, og nu hopper Klipsch med på trenden. Trådløse højtalere kommer i mange forskellige afskygninger – nogle er små med fokus på mobilitet, og andre ikke egnet til andet end stå i hjemme, se godt ud, og indtage hjemmet med sprøde toner.



Klipsch har via CES 2018 fremvist en ny Klipsch Heritage Wireless serie, som med på vejen får “The One” and “The Three” teksten. Ens for begge nye højtalere er deling af visse features såsom designet – old-scholl-ish look, bygget i træ, og prydet med veldesignet kobberknapper m.v.



Ens for begge er også integrationen af Google Assistant. Her til deler de også features i form af Chromecast og Bluetooth. De mest basale forskellem med de nye produkter, er størrelsen rent fysisk og den power de er i stand til at levere.



“The One” er et 2.1 setup med tilbud om 30W output, mens “The Three”, er i stand til at levere 60W. Sidstnævnte koster $499 og “The One” sættes til $349.



Produkterne kommer på markedet til efteråret.

